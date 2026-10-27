درخشش فیلم کوتاه «هبوط» در فرانسه؛ کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم کوتاه جشنواره حقوق بشر ARTIKAS

فیلم کوتاه «هبوط» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی اشکان ساعدپناه، موفق به کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم کوتاه از جشنواره بین‌المللی حقوق بشر ARTIKAS فرانسه شد.

به گزارش کرد پرس، فیلم کوتاه «هبوط» ساخته اشکان ساعدپناه، در تازه‌ترین موفقیت بین‌المللی خود، جایزه بزرگ بهترین فیلم کوتاه جشنواره حقوق بشر ARTIKAS را از آنِ خود کرد. این جشنواره با تمرکز بر سینمای حقوق بشر و حمایت از استعدادهای نوظهور، از سوم تا ششم اکتبر در شهر پاریس فرانسه برگزار شد.

این موفقیت در حالی رقم می‌خورد که «هبوط» پیش از این نیز نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه در هفتمین دوره جشنواره مستقل کردستان آمریکا شده بود؛ حضوری که نشان‌دهنده تداوم مسیر این اثر در رویدادهای سینمایی بین‌المللی است.

روایتی از انتخاب‌های دشوار انسانی

در خلاصه داستان فیلم «هبوط» آمده است: «یوسف، مردی میانسال، در ازای حفظ کانون خانواده خود، مصطفی، پسرش را راهی سفری تاریک می‌کند.»

این روایت، با محوریت روابط خانوادگی و تصمیم‌های دشوار انسانی، بستری برای پرداختن به موقعیت‌های پیچیده اخلاقی و پیامدهای انتخاب‌های فردی فراهم می‌کند.

عوامل و گروه سازنده فیلم

«هبوط» حاصل همکاری گروهی از هنرمندان و عوامل سینماست. اشکان ساعدپناه علاوه بر کارگردانی و تهیه‌کنندگی، طراحی لباس و گرافیک فیلم را نیز بر عهده داشته است. فیلمنامه این اثر به‌صورت مشترک توسط آکو زندکریمی و اشکان ساعدپناه نوشته شده است.

عوامل اصلی فیلم:

کارگردان و تهیه‌کننده: اشکان ساعدپناه

فیلمنامه‌نویسان: آکو زندکریمی، اشکان ساعدپناه

بازیگران: پیام علوی، مانی آسمی، دیانا عزیزیان، نیشتمان رسول‌نژاد، آریان محمدی

مجری طرح و مدیر تولید: آرمین پورمحمد

فیلمبردار: نوید زارع

صدابردار: کیومرث سبحانی

تدوینگر: پگاه احمدی

طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان

موسیقی: پیام آزادی

اصلاح رنگ: آرش کاظم‌زاده

دیگر عوامل تولید:

دستیار اول و برنامه‌ریز: صباح گویلی

دستیار کارگردان: یاشار یحیایی

منشی صحنه: گیتا فیضی

عکاس: آرینا میرگساری

طراح صحنه و گریم: ایوب شیخ‌احمدی

دستیار صحنه: سینا امامزاده

جامه‌دار: سمانه حسینی

جلوه‌های ویژه بصری: محمد احمدی

فیلمبردار پشت صحنه: میدیا خدایاری

تیزر: وحید احمدی

دستیاران فیلمبردار: سیروان خضری، آرمان صیدی، مهرشاد بختیاری، رامیار محمدی، سید پیمان حسینی و حمید مرادی

دستیار صدابردار: حامد محمودی

دستیار تدوین: حسن منصوری

دستیار تولید: متین ساعدی

تدارکات: کیومرث شاطبی و برزان باباخانی

حمل‌ونقل: علی ساعدپناه، پویا صادقی و علی رحمانی

پشتیبانی فنی: لنزایران

گامی دیگر در مسیر حضور بین‌المللی

دریافت جایزه بزرگ بهترین فیلم کوتاه از جشنواره ARTIKAS فرانسه، دستاوردی تازه برای «هبوط» و گروه سازنده آن به شمار می‌رود؛ اثری که با حضور در جشنواره‌های بین‌المللی، مسیر خود را در عرصه سینمای کوتاه ادامه می‌دهد.

این موفقیت، فرصتی دیگر برای معرفی توانمندی‌های فیلم‌سازان و هنرمندان ایرانی در عرصه بین‌المللی و جلب توجه مخاطبان جشنواره‌ای به آثاری با مضامین انسانی و اجتماعی فراهم می‌کند.