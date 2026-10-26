رگبار باران و رعدوبرق از چهارشنبه در کردستان آغاز می شود

سرویس کردستان - ناپایداری های جوی از ظهر چهارشنبه در استان کردستان آغاز می شود و تا پایان هفته با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد در برخی ساعات همراه خواهد بود.

به گزارش کرد پرس، بررسی آخرین خروجی مدل های هواشناسی نشان می دهد با ورود این ناپایداری ها، بخش هایی از استان در روزهای پایانی هفته شاهد تغییر شرایط جوی و وقوع بارش های رگباری خواهند بود.

فعالیت این سامانه در برخی ساعات با رعدوبرق و وزش باد همراه است و احتمال وقوع این پدیده ها در مناطق مختلف استان وجود دارد.

بر اساس پیش بینی های هواشناسی، دمای هوای کردستان طی سه روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و ناپایداری های جوی و احتمال بارش های رگباری، مهم ترین پدیده های مورد انتظار در این مدت خواهد بود.

با توجه به تغییرات احتمالی شرایط جوی، پیگیری اطلاعیه ها و پیش بینی های به روز اداره کل هواشناسی کردستان برای آگاهی از وضعیت جوی مناطق مختلف استان ضروری است.