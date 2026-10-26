کردپرس
یک کشته و سه مصدوم در تصادف ۲ خودروی سمند در محور دیواندره–سقز
خبر ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۰۹:۲۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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یک کشته و سه مصدوم در تصادف ۲ خودروی سمند در محور دیواندره–سقز

سرویس کردستان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان از جان باختن یک نفر و مصدومیت سه نفر در پی برخورد شدید ۲ دستگاه خودروی سمند در محور دیواندره – سقز خبر داد.

به گزارش کرد پرس، پیام جلالی در این رابطه گفت: این حادثه غروب روز گذشته در کیلومتر ۳۷ محور دیواندره به سقز رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دیواندره به محل اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال احمر پس از حضور در صحنه، ارزیابی اولیه مصدومان و تثبیت وضعیت حادثه، اقدامات لازم برای ایمن سازی محل را انجام دادند. همچنین یکی از سرنشینان که در داخل خودرو محبوس شده بود، با تلاش نیروهای امدادی رهاسازی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: در جریان این حادثه، یکی از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی توسط عوامل هلال احمر به مرکز درمانی منتقل شد و یک نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان باخت.

جلالی با اشاره به پایان عملیات امدادی گفت: این عملیات پس از ۲ ساعت تلاش مستمر نیروهای امدادی، با ایمن سازی کامل محل حادثه به پایان رسید.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، احتیاط در رانندگی و توجه به هشدارهای جاده ای، از وقوع حوادث رانندگی و بروز خسارت های جانی جلوگیری کنند.

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