20 هزار تُن از گندم کرمانشاه به تهران صادر شد

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران از ارسال 20 هزار تُن گندم از مبدأ کرمانشاه به مقصد کارخانه‌های آرد پایتخت، خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ محمود یوسفی، در جلسه مشترک با نوری که با حضور جمعی از مدیران دو استان برگزار شد، ضمن بررسی روند حمل گندم به مقصد کارخانه‌های آرد تهران، از تلاش‌های کارکنان و سیلوداران استان کرمانشاه در اجرای برنامه‌های حمل، قدردانی و بر اهمیت و ضرورت همکاری‌های دوجانبه در تأمین به‌موقع گندم و آرد مورد نیاز پایتخت تأکید کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران نیز تأکید کرد: گندم‌های تولیدی در استان کرمانشاهبه دلیل برخورداری از شاخص‌های بالای کِیفی، در فرآیند اختلاط با گندم سایر مناطق کشور، بر ارتقای کیفیت آرد تولیدی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

در ادامه امیر نوری اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۹۶ هزار و ۲۴۷ تُن گندم از مبدأ استان کرمانشاه به مقاصد استان‌های مختلف مختلف کشور حمل شده که ۲۰ هزار و ۸۶۲ تُن از آن به استان تهران و کارخانه‌های آرد پایتخت بوده است.

وی خاطرنشان کرد: نیاز مصرفی سالانه گندم استان کرمانشاه حدود ۲۵۰ هزار تُن است و با توجه به خرید تضمینی 684 هزار تُن گندم از کشاورزان کرمانشاه در سال جاری، مازاد تولید گندم استان به میزان 434 هزار تُن در چارچوب برنامه‌های ابلاغی شرکت بازرگانی دولتی ایران و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، برای تأمین بخشی از نیاز سایر استان‌های کشور منتقل می‌شود.