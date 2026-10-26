پروین بولدان، عضو هیئت امرالی دم پارتی، گفت صلح نباید تنها به خاموش‌شدن سلاح‌ها محدود بماند، بلکه باید صلحی شرافتمندانه و پایدار باشد که حقیقت، عدالت و زندگی آزادانه نسل‌های آینده را تضمین کند.

به گزارش کردپرس، شعبه مرسین انجمن همیاری، همبستگی، فرهنگ و اتحاد با خانواده‌های جان‌باختگان در مهد تمدن‌ها (MEBYA-DER)، برای اعلام همبستگی با خانواده افرادی که در جریان مبارزه آزادی‌خواهانه جان خود را از دست داده‌اند، مراسمی در یکی از هتل‌های شهرستان ینی‌شهیر برگزار کرد.

اعضای پلتفرم نهادهای دموکراتیک مرسین و صدها خانواده در این برنامه حضور یافتند و یاد جان‌باختگان را گرامی داشتند.

در محل برگزاری مراسم، پلاکاردهایی با مضامین «آرمان‌ها و اهداف جان‌باختگانمان را با ساختن جامعه دموکراتیک به سرانجام می‌رسانیم»، «شهیدان نمی‌میرند»، «شهیدان ما افتخار ما هستند» و «اکنون زمان زنان است» نصب شده بود. تصاویر عبدالله اوجالان نیز در سالن دیده می‌شد.

این برنامه با یک دقیقه سکوت به یاد جان‌باختگان آغاز شد.

پس از ادای احترام، کوثر انگین، فعال جنبش زنان آزاد (TJA)، پیام ۱۳ سپتامبر عبدالله اوجالان خطاب به خانواده‌های جان‌باختگان را قرائت کرد.

اوجالان در این پیام، فعالیت‌های مرتبط با ساخت «جمهوری دموکراتیک و جامعه دموکراتیک» را به کسانی تقدیم کرد که در جریان مبارزه جان خود را از دست داده‌اند.

در بخشی از پیام آمده بود: «حفظ میراث آنان یکی از اساسی‌ترین مسئولیت‌های مسیری است که در آن گام برمی‌داریم. تلاش‌های نظری و عملی ما برای صلح و حرکت بزرگ صلح، نتیجه احترام عمیق و وفاداری به یاد آنان است.»

اوجالان همچنین خواستار تبدیل هرچه سریع‌تر زمینه جنگ و درگیری به صلحی شرافتمندانه شد و افزود: «بار دیگر تأکید می‌کنم که تلاش‌هایمان برای برخورداری نسل‌های آینده از زندگی آزادانه، بدون وقفه و با اراده ادامه خواهد یافت.»

پس از قرائت این پیام، فیلمی درباره جان‌باختگان برای شرکت‌کنندگان نمایش داده شد.

بکتاش: هر کاری برای پاسداشت یاد آنان انجام دهیم، باز هم اندک است

بهاءالدین بکتاش، رئیس مشترک شعبه مرسین MEBYA-DER، از حضور خانواده‌ها در این برنامه قدردانی کرد و گفت هر اقدامی که برای حفظ یاد جان‌باختگان انجام شود، باز هم در برابر فداکاری‌های آنان ناکافی خواهد بود.

نظام کاراآغاچ، عضو مجموعه «ساخت صلح و جامعه دموکراتیک»، نیز گفت دستاوردهای کنونی جنبش کُردی نتیجه مبارزه کسانی است که جان خود را از دست داده‌اند.

او اظهار کرد: «هر آنچه امروز در اختیار داریم، به‌واسطه جان‌باختگان است. آنان به ما شیوه‌ای از زندگی را آموختند. جان‌باختگان وجدان، اخلاق و عدالت یک ملت‌اند. فرزندان شما در برابر داعش تسلیم نشدند. آنان را هرگز فراموش نخواهیم کرد؛ زیرا فراموش‌کردن آنان به معنای فراموش‌کردن خودمان است.»

بولدان: صلح تنها خاموش‌شدن سلاح‌ها نیست

پروین بولدان در آغاز سخنان خود به خانواده‌ها ادای احترام کرد و گفت این گردهمایی صرفاً یک مراسم صرف غذا نیست، بلکه فرصتی برای گرامی‌داشت جان‌باختگان، سهیم‌شدن در رنج خانواده‌ها و گسترش همبستگی است.

او با بیان اینکه مردم منطقه طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند، گفت بسیاری از خانواده‌ها نزدیکان خود را از دست داده‌اند و زمان پایان‌یافتن این دردها فرا رسیده است.

بولدان گفت فرزندان این خانواده‌ها در مسیر دفاع از هویت، فرهنگ و آینده خود جان باختند و فعالیت‌های سیاسی امروز نیز به‌واسطه مبارزه آنان امکان‌پذیر شده است.

عضو هیئت امرالی دم پارتی با اشاره به روند صلح و جامعه دموکراتیک تأکید کرد: «صلح نباید تنها به خاموش‌شدن سلاح‌ها محدود شود. باید صلحی شرافتمندانه باشد که در آن حقیقت، عدالت و امکان زندگی آزادانه نسل‌های آینده وجود داشته باشد.»

بولدان با بیان اینکه کُردها سال‌های طولانی با سیاست‌های انکار و کشتار روبه‌رو بوده‌اند، حفظ یاد جان‌باختگان و ادامه مبارزه آنان را وظیفه‌ای جمعی دانست.

او گفت برای پیشرفت روند جاری، مسئولیتی تاریخی برعهده همه نیروهای سیاسی و اجتماعی قرار دارد و صلح تنها با مبارزه و همبستگی مشترک می‌تواند پایدار شود.

بولدان سلام و محبت عبدالله اوجالان را به خانواده‌ها منتقل کرد و افزود: «درد شما، درد ماست. مسئولیت این مبارزه برعهده همه ما قرار دارد. می‌توانیم با سازمان‌دهی مشترک صلح و حفظ همبستگی، آن را دائمی کنیم.»

عضو هیئت امرالی در پایان تأکید کرد دم پارتی مبارزه برای تحقق مطالبات مردم کُرد و دستیابی به صلحی پایدار را ادامه خواهد داد.