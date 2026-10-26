تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی، در دیدار با نمایندگان رسانه‌های کُرد در آمد (دیاربکر) گفت در شرایطی که از صلح سخن گفته می‌شود، باید مسیر فعالیت روزنامه‌نگاری مستقل گشوده و فشار و سانسور علیه رسانه‌ها متوقف شود.

به گزارش کردپرس، تونجر بکرخان با حضور در ساختمان انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات (DFG) در آمد، با نمایندگان انجمن زنان روزنامه‌نگار بین‌النهرین (MKG)، ژن‌نیوز، خبرگزاری مزوپوتامیا (MA)، خبرگزاری کردی ولات و روزنامه ینی یاشام دیدار کرد.

سلمان چیچک، رئیس مشترک انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات، رزا متینا، رئیس انجمن زنان روزنامه‌نگار بین‌النهرین، سرحت ارن، نماینده آمد در مجلس، حقی بولتان، روزنامه‌نگار و نماینده سندیکای باسین‌ایش وابسته به DİSK، و شماری از خبرنگاران رسانه‌های کُردی در این نشست حضور داشتند.

در این دیدار، فشارهای قضایی و سیاسی بر رسانه‌ها، سانسور، بازداشت روزنامه‌نگاران، مسدودسازی وب‌سایت‌ها و حساب‌های رسانه‌ای و راه‌های مقابله مشترک با این محدودیت‌ها بررسی شد.

روزنامه‌نگاران: فشارها با وجود آغاز روند صلح ادامه دارد

نمایندگان رسانه‌ها در این نشست گفتند با وجود آغاز روند صلح و جامعه دموکراتیک، فشار، سانسور، بازداشت و محدودیت‌های دیجیتال علیه روزنامه‌نگاران و مؤسسات رسانه‌ای همچنان ادامه دارد.

آنان همچنین به فشارهای واردشده بر زنان روزنامه‌نگار اشاره کردند و گفتند از تلاش برای انعکاس صدای زنان و دفاع از حق جامعه برای دسترسی به اطلاعات عقب‌نشینی نخواهند کرد.

به گفته حاضران، تداوم محدودیت‌ها علیه رسانه‌های منتقد با فضای موردنیاز برای پیشرفت روند صلح سازگار نیست و مقابله با این وضعیت به همکاری گسترده میان نهادهای رسانه‌ای، مدنی و سیاسی نیاز دارد.

بکرخان: مطبوعات آزاد از بیان حقیقت عقب‌نشینی نکرده‌اند

تونجر بکرخان در سخنان خود بر ضرورت آزادی رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: «مطبوعات آزاد با وجود تمام فشارها، از بیان حقیقت عقب‌نشینی نکرده‌اند.»

او با اشاره به فشارهایی که روزنامه‌نگاران کُرد در دوره‌های مختلف با آن روبه‌رو بوده‌اند، افزود: «در گذشته روزنامه‌نگاران با بمباران و قتل هدف قرار می‌گرفتند؛ امروز فشار و سانسور جای آن روش‌ها را گرفته است.»

رئیس مشترک دم پارتی گفت: «در روندی که از صلح سخن می‌گوییم، باید راه برای روزنامه‌نگاری واقعی باز شود. جنگ علیه روزنامه‌نگاری باید متوقف شود.»

تأکید بر مبارزه مشترک علیه سانسور

بکرخان رویکرد دولت در برابر مطبوعات را یکی از معیارهای سنجش میزان پایبندی آن به روند صلح دانست و گفت ادامه حملات علیه رسانه‌ها، پیشرفت روند را دشوار می‌کند.

او بر ضرورت شکل‌گیری مبارزه‌ای مشترک در برابر سانسور و فشار تأکید کرد و گفت: «با یکدیگر مبارزه خواهیم کرد و این فشارها را از میان برخواهیم داشت. ما صدای حقیقت خواهیم بود.»

در پایان این نشست، شرکت‌کنندگان درباره تقویت همکاری میان رسانه‌ها، نهادهای صنفی و نیروهای سیاسی و یافتن راهکارهایی مشترک برای دفاع از آزادی مطبوعات تبادل‌نظر کردند.