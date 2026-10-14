سرویس آذربایجان غربی- رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه قیمت‌گذاری ناعادلانه برای سیب صنعتی پذیرفتنی نیست، گفت: این اقدام باید به‌گونه‌ای انجام شود که منافع باغدار تامین شده و دسترنج یک‌ساله کشاورزان هدر نرود.

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری در نشست تعیین‌تکلیف نرخ سیب صنعتی در استان با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی قطب اصلی تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود، افزود: نرخ خرید سیب صنعتی باید بر پایه محاسبات کارشناسی و هزینه‌های واقعی تمام‌شده تولید تعیین شود و اعمال قیمت‌های غیرواقعی و ناعادلانه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی یک زنجیره ارزش واحد است که از باغدار و سردخانه‌دار تا صنایع بسته‌بندی و تجار را در بر می‌گیرد؛ بنابراین منفعت این زنجیره در گرو سودآوری حلقه اول یعنی کشاورز است.

وی ادامه داد: در حالی که باغداران توانمند فرصت سورت، انبارداری و عرضه تدریجی محصول را در زمان مناسب دارند، کشاورزان کم‌توان ناچارند محصول خود را همزمان همزمان برداشت عرضه کنند و همین قشر آسیب‌پذیر بیش از همه نیازمند چتر حمایتی دولت هستند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش مناسب در اختیار کارخانه‌های صنایع تبدیلی و کنسانتره و سردخانه‌های متقاضی تسهیلات مصوب شده که قرار بگیرد، تا این واحدها سیب صنعتی را با قیمتی بالاتر و منصفانه‌تر از کشاورز تحویل بگیرند تا ضرر و زیان متوجه باغدار نشود.

اصغری یادآور شد: پایش‌های میدانی هفتگی از باغات و کارخانه‌های فرآوری به صورت مستمر دنبال می‌شود و تمام تلاش مجموعه جهاد کشاورزی بر این است که با اصلاح عادلانه و افزایشی نرخ خرید، انگیزه و امید باغداران برای ادامه تولید تقویت شود.