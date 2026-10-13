سه نماینده کردستان در اردوی تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال حضور یافتند

سرویس کردستان - یک مربی و ۲ بسکتبالیست کردستانی در نخستین مرحله اردوی تدارکاتی و غربالگری تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران که از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه در تهران برگزار می شود، حضور دارند.

به گزارش کرد پرس، سروه ضرغامیان، مربی باسابقه بسکتبال کردستان، هدایت تیم ملی دختران زیر ۱۶ سال کشور را بر عهده دارد و در نخستین مرحله اردوی آماده سازی این تیم، از ۲۶ بازیکن از استان های مختلف کشور دعوت کرده است.

این اردو با هدف ارزیابی توانمندی های فنی بازیکنان و شناسایی استعدادهای برتر رده سنی نوجوانان، در سالن شهید کشوری تهران برگزار می شود.

عسل رازیانی و جونا منصوری، ۲ بسکتبالیست کردستانی حاضر در این مرحله از اردو، با شرکت در تمرینات تیم ملی برای نشان دادن توانایی های فنی خود و جلب نظر کادر فنی تلاش می کنند.

بازیکنان دعوت شده به این اردو از استان های کردستان، تهران، کرمانشاه، زنجان، فارس، قم، یزد، اصفهان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، کرمان و بوشهر انتخاب شده اند.

تیم ملی بسکتبال دختران زیر ۱۶ سال ایران با برگزاری مراحل آماده سازی و ارزیابی بازیکنان، خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند.