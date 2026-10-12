گمرک پرویزخان، دومین قطب ترانزیتی غرب کشور شد

به گزارش کردپرس؛ داریوش صادقی با اشاره به نقش محوری مرز پرویزخان در زنجیره تأمین منطقه، اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۸۷۵ هزار تن کالای ترانزیتی به ارزش ۵۳۱ میلیون و ۲۲۷ هزار دلار از مبدأ این گمرک ترانزیت شده است.

داریوش صادقی عمده کالایی ترانزیتی از مبدأ گمرک پرویزخان را محصولات کلیدی نظیر گازوئیل، نفتا، قیر، بنزین، شکر و ضایعات کارتن عنوان کرد و افزود: میانگین تردد روزانه ۲۵۳ دستگاه کامیون ترانزیتی در این مرز، گواهی بر پویایی و جریان مستمر تجاری در گمرک پرویزخان است.

صادقی در پایان عنوان کرد: تثبیت جایگاه پرویزخان به عنوان دومین گمرک ترانزیتی کشور، نشان از توان عملیاتی بالا و نقش کلیدی این گمرک در تسهیل تجارت بین‌الملل و تقویت اقتصاد منطقه‌ای دارد.