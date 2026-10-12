خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۰:۵۹ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
گمرک پرویزخان، دومین قطب ترانزیتی غرب کشور شد
سرویس کرمانشاه _ سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه با اعلام رقم ۵۳۱ میلیون دلاری کالای ترانزیتی در شش ماهه نخست سال از مبدأ گمرک پرویزخان، بر تثبیت جایگاه این گمرک بهعنوان دومین قطب ترانزیتی راهبردی غرب کشور تأکید کرد.
به گزارش کردپرس؛ داریوش صادقی با اشاره به نقش محوری مرز پرویزخان در زنجیره تأمین منطقه، اعلام کرد: در نیمه نخست سال جاری، بیش از ۸۷۵ هزار تن کالای ترانزیتی به ارزش ۵۳۱ میلیون و ۲۲۷ هزار دلار از مبدأ این گمرک ترانزیت شده است.
داریوش صادقی عمده کالایی ترانزیتی از مبدأ گمرک پرویزخان را محصولات کلیدی نظیر گازوئیل، نفتا، قیر، بنزین، شکر و ضایعات کارتن عنوان کرد و افزود: میانگین تردد روزانه ۲۵۳ دستگاه کامیون ترانزیتی در این مرز، گواهی بر پویایی و جریان مستمر تجاری در گمرک پرویزخان است.
صادقی در پایان عنوان کرد: تثبیت جایگاه پرویزخان به عنوان دومین گمرک ترانزیتی کشور، نشان از توان عملیاتی بالا و نقش کلیدی این گمرک در تسهیل تجارت بینالملل و تقویت اقتصاد منطقهای دارد.
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