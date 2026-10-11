وقت آن رسیده که پاییز هورامان به بازار بیاید / فردین رحیمی

خبرگزاری کردپرس _ هر پاییز، در باغ‌های هورامان و اورامانات، حاصل یک سال صبر و مراقبت به بار می‌نشیند؛ انارهایی که رنگ و طعمشان با خاطره این سرزمین گره خورده، گردوهایی که از دل درختان کهن می‌رسند، انگور سیاه، توت، میوه‌های فصلی و خشکباری که بخشی از معیشت و میراث تولیدی مردم منطقه‌اند. اما میان به‌بارنشستن محصول و رسیدن آن به دست مشتری، فاصله‌ای وجود دارد که گاه به اندازه خودِ تولید اهمیت دارد: فاصله میان باغ و بازار؛ فاصله‌ای که اگر برای آن تدبیری اندیشیده نشود، بخشی از ارزش حاصل دسترنج باغدار در مسیر فروش از دست می‌رود.

هورامان را معمولاً با چشم‌انداز کوهستانی، معماری پلکانی، بافت تاریخی و آیین‌های زنده‌اش می‌شناسیم؛ اما اقتصاد این سرزمین نیز به اندازه سیمای فرهنگی و طبیعی آن شایسته دیده‌شدن است. در این جغرافیا، باغ بخشی از منظره نیست؛ بخشی از زندگی است. درختی که سال‌ها نگهداری شده، محصولی که با محدودیت‌های اقلیمی و دشواری‌های تولید به دست آمده و خانواده‌ای که درآمدش به فروش همان محصول وابسته است، همگی در شکل‌گیری هویت اقتصادی منطقه سهم دارند. حفاظت از این هویت، در کنار صیانت از معماری و طبیعت، نیازمند آن است که برای تولیدات بومی نیز جایگاهی روشن در برنامه‌ریزی شهری و گردشگری تعریف شود.

اینجاست که ایده بازارهای پاییزی معنا پیدا می‌کند. بازاری که در فصل برداشت، امکان عرضه مستقیم محصولات را برای باغداران فراهم کند، می‌تواند واسطه‌های غیرضروری را کاهش دهد، دسترسی تولیدکننده به مشتری را بهبود ببخشد و بخشی از درآمد گردشگری را به اقتصاد خانوارهای محلی پیوند بزند. چنین بازاری، اگر با شناخت درست از محصول، زمان برداشت، نیاز فروشندگان و مسیرهای دسترسی طراحی شود، از یک رویداد کوتاه‌مدت فراتر می‌رود و به بستری برای سامان‌دهی عرضه محصولات منطقه تبدیل می‌شود. تجربه پژوهش‌های انجام‌شده درباره گردشگری کشاورزی در ایران نیز بر اهمیت بازارهای فصلی، فروش محصولات محلی و هماهنگی میان مدیریت، تولید و گردشگری تأکید دارد.

در این میان، نقش شهرداری‌ها می‌تواند از برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های مناسبتی فراتر برود. شهرداری با انتخاب مکانی مناسب، فراهم‌کردن غرفه‌هایی ساده اما هماهنگ با هویت معماری منطقه، تعیین هزینه‌های منصفانه، سامان‌دهی دسترسی و اطلاع‌رسانی مؤثر، می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا محصول محلی بی‌واسطه‌تر به خریدار برسد. چنین فضایی نباید با هویت شهر و روستا بیگانه باشد؛ نحوه استقرار غرفه‌ها، مصالح، مقیاس فضا، کیفیت منظر و ارتباط بازار با مسیرهای پیاده و جاذبه‌های گردشگری، همگی در شکل‌گیری تجربه‌ای خوشایند نقش دارند. معماری در اینجا صرفاً ساختن یک مکان نیست؛ فراهم‌کردن بستری برای تعامل، مبادله و دیده‌شدن زندگی محلی است.

از سوی دیگر، موفقیت بازار به زیبایی فضا محدود نمی‌شود. کیفیت و قیمت مناسب، رعایت اصول بهداشتی، معرفی روشن منشأ محصولات، بسته‌بندی متناسب و استمرار برنامه، عواملی هستند که اعتماد مشتری را شکل می‌دهند. اگر این بازار با معرفی شیوه‌های سنتی فرآوری، خوراک‌های محلی و صنایع‌دستی همراه شود، گردشگر فرصت پیدا می‌کند منطقه را از مسیر زندگی روزمره مردم تجربه کند؛ تجربه‌ای که می‌تواند خرید محصول را به خاطره‌ای ماندگار تبدیل کند. در مرحله بعد نیز می‌توان با ایجاد نشان مشترک برای محصولات هورامان، تقویت فرآوری و توسعه راه‌های فروش، دامنه بازار را از گردشگران حاضر در منطقه به مشتریان شهرهای دیگر گسترش داد.

چنین نگاهی، کشاورزی و گردشگری را دو فعالیت جدا از هم نمی‌بیند؛ آن‌ها را در یک زنجیره اقتصادی به هم پیوند می‌دهد. گردشگری زمانی سهم مؤثرتری در توسعه محلی دارد که منافع آن به فروشنده، باغدار، تولیدکننده خوراک محلی و دیگر کسب‌وکارهای کوچک نیز برسد. بازار محصولات پاییزی می‌تواند یکی از حلقه‌های این زنجیره باشد؛ حلقه‌ای که با برنامه‌ریزی سنجیده، هزینه‌ای قابل مدیریت و مشارکت مردم شکل می‌گیرد و به‌تدریج بر پایه تجربه و نیاز واقعی بازار گسترش می‌یابد.

پاییز هر سال به هورامان بازمی‌گردد و باغ‌ها بار دیگر حاصل تلاش خود را عرضه می‌کنند. آنچه می‌تواند تغییر کند، شیوه مواجهه ما با این فرصت است: اینکه محصول برداشت‌شده فقط کالایی برای فروش پراکنده باقی بماند، یا به بخشی از برنامه اقتصادی و گردشگری منطقه تبدیل شود. هورامان از تنوعی ارزشمند در تولیدات بومی برخوردار است؛ از انار و گردو تا توت، انگور سیاه و خشکبار. این تنوع، در کنار معماری، فرهنگ و طبیعت منطقه، سرمایه‌ای است که برای شکوفایی به معرفی درست، دسترسی به بازار و حمایت نهادی نیاز دارد.

وقت آن رسیده است که پاییز هورامان به بازار بیاید؛ نه فقط برای آنکه غرفه‌هایی در گوشه‌ای از شهر برپا شوند، بلکه برای آنکه حاصل دسترنج باغداران بهتر به فروش برسد، گردشگری سهم بیشتری در اقتصاد مردم داشته باشد و ثروت نهفته در باغ‌ها، جایگاه واقعی خود را در آینده منطقه پیدا کند.