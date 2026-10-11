دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)، در اظهاراتی کم‌سابقه اعلام کرد مسئولیت «هماهنگی سیاسی‌شدن در روند صلح» حق عبدالله اوجالان است. او گفت اعطای این جایگاه به اوجالان می‌تواند به انحلال کامل ساختار مسلحانه، کنارگذاشتن سلاح و انتقال روند به عرصه سیاست کمک کند.

به گزارش کردپرس، دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، دهم اکتبر در مراسم افتتاح بیست‌وچهارمین دوره آموزشی «مدرسه سیاست و رهبری» این حزب، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد و درباره روند جاری حل مسئله کُرد و آینده نقش عبدالله اوجالان سخن گفت.

براساس گزارش‌های منتشرشده در یورونیوز و ایندیپندنت ترکی، باغچه‌لی گفت در چارچوب نهادها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای روند، باید به کسانی که آماده پذیرش مسئولیت هستند، مسئولیت داده شود.

او در ادامه، با اشاره مستقیم به اوجالان گفت: «یکی از این مسئولیت‌ها، هماهنگ‌کنندگی سیاسی‌شدن در روند صلح است. این مسئولیت حق فردی است که در امرالی به سر می‌برد.»

باغچه‌لی اعطای این جایگاه به اوجالان را بخشی از روند پایان‌دادن به فعالیت مسلحانه PKK دانست و گفت: «با دادن این عنوان به او باید زمینه انحلال کامل، کنارگذاشتن سلاح، پایان‌دادن به شورش علیه دولت و صرف‌نظرکردن از کاربرد خشونت در سیاست فراهم شود.»

او افزود مواضع اعلام‌شده از امرالی در ۲۷ فوریه را «منسجم و ارزشمند» می‌داند و معتقد است جامعه باید با حمایت کامل، امکان ادامه سیاست کنونی جمهوری ترکیه را فراهم کند.

رهبر MHP در سخنان خود به بیانیه ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اوجالان اشاره کرد؛ بیانیه‌ای که در آن از PKK خواسته شده بود مبارزه مسلحانه را پایان دهد، سلاح‌های خود را کنار بگذارد و ساختار سازمانی‌اش را منحل کند.

باغچه‌لی با بیان اینکه سیاست موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» اکنون به سیاست رسمی دولت تبدیل شده است، گفت این روند در حوزه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی در حال پیشرفت است.

او تأکید کرد بازگشت از روند کنونی امکان‌پذیر نیست و گفت: «در مبارزه با تروریسم بازگشتی وجود ندارد. پذیرفتن عقب‌گرد نیز ممکن نیست. به همین دلیل، هر کسی که این کشور را دوست دارد باید با روحیه برادری رفتار کند.»

به گفته باغچه‌لی، ترکیه در این روند مرحله مهمی را پشت سر گذاشته و اکنون باید از سخنان و اقداماتی که می‌توانند کشور را بار دیگر به بن‌بست، جدایی یا درگیری بکشانند، پرهیز شود.

رئیس حزب حرکت ملی با اشاره به تصویب قانون مرتبط با روند در مجلس ترکیه گفت پس از رأی بالای نمایندگان به این قانون، اکنون باید نهادها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن تشکیل شوند و فعالیت خود را آغاز کنند.

او تأکید کرد اگر افراد یا طرف‌هایی برای پیشبرد روند خواهان پذیرش مسئولیت هستند، باید مسئولیت لازم به آنان سپرده شود. باغچه‌لی در همین چارچوب، نقش «هماهنگ‌کننده سیاسی‌شدن» را برای اوجالان مطرح کرد.

این سخنان به معنای پیشنهاد جایگاهی رسمی برای اوجالان در مرحله گذار از فعالیت مسلحانه به سیاست تلقی شده است؛ موضوعی که باغچه‌لی پیش‌تر نیز با عنوان «هماهنگ‌کنندگی روند صلح و سیاسی‌شدن» مطرح کرده بود.

باغچه‌لی همچنین گفت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با همکاری مجلس و با «اراده‌ای جدی» روند صلح را دنبال می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد ادامه این سیاست، ترکیه را از خشونت و درگیری دور کند و به کشوری تبدیل سازد که در آن آرامش، برادری و ثبات اجتماعی برقرار باشد.

رهبر MHP تأکید کرد موضع حزبش درباره روند تغییر نکرده و این حزب همچنان پشت سخنانی ایستاده است که از آغاز روند تاکنون بیان کرده است.