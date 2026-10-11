سرویس سوریه - «حسین فرحان عبدالرحمن الطائی» رئیس شورای عشیره عرب طای، با هشدار درباره تلاش برخی طرف‌ها برای سوءاستفاده از اعتراضات و تشدید تنش میان کُردها و اعراب در حسکه، خواستار افزایش گفت‌وگو میان مؤلفه‌های اجتماعی سوریه و جلوگیری از اقدامات تحریک‌آمیز شد.

به گزارش کردپرس، «حسین فرحان عبدالرحمن الطائی» رئیس شورای عشیره عرب طای، در واکنش به تحولات اخیر حسکه و سوزاندن پرچم کُردی، اعلام کرد که برخی طرف‌های داخلی و خارجی در تلاش‌اند با ایجاد اختلاف میان مؤلفه‌های سوریه، زمینه بروز فتنه و بی‌ثباتی را فراهم کنند. وی با تأکید بر اینکه سوریه متعلق به همه شهروندان این کشور است، خواستار همکاری کُردها، اعراب، مسیحیان، ایزدی‌ها، علوی‌ها و دروزی‌ها برای حفظ ثبات و جلوگیری از درگیری‌های داخلی شد.

الطائی در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار اعلام کرد که برخی طرف‌ها در داخل و خارج از سوریه برای ایجاد اختلاف و تشدید تنش تلاش می‌کنند، در حالی که این کشور از مؤلفه‌های اجتماعی و مذهبی متنوعی تشکیل شده و همه آنها در آینده سوریه سهیم هستند.

هشدار درباره درگیری میان کُردها و اعراب

رئیس شورای عشیره طای با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد فتنه، قتل و آشوب در منطقه، تأکید کرد که شخصیت‌های کُرد، عرب و مسیحی خواهان ثبات و آرامش هستند و باید از نقش‌آفرینی افرادی که برای حفظ همزیستی و تقویت امنیت اجتماعی تلاش می‌کنند، حمایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از درگیری میان کُردها و اعراب، گفت که جامعه مسیحی و شخصیت‌های تأثیرگذار آن نیز در این مرحله مسئولیت دارند و باید برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها، به‌موقع وارد عمل شوند و تحولات منطقه را با دقت دنبال کنند.

الطائی همچنین بر حق همه مؤلفه‌های سوریه برای برگزاری تظاهرات و راهپیمایی تأکید کرد، اما گفت که این اعتراضات باید به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و سازنده و با تمرکز بر مطالبات معیشتی، کمبود خدمات، سوخت، افزایش قیمت‌ها و درخواست برای حل مشکلات امنیتی، آدم‌ربایی، قتل و بی‌ثباتی برگزار شوند.

وی در عین حال نسبت به سوءاستفاده از اعتراضات برای سوزاندن پرچم‌ها و افزایش تنش میان مؤلفه‌های اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد که پرچم سوریه متعلق به همه مردم این کشور است.

رئیس شورای عشیره طای با اشاره به ابراهیم هنانو، شخصیت تاریخی کُرد و سوری، یادآور شد که نباید هیچ‌یک از مؤلفه‌های جامعه سوریه نادیده گرفته شود یا گروهی از شهروندان به خیانت متهم شوند؛ به‌ویژه آنکه چنین اتهاماتی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به تشدید اختلافات دامن بزند.

جزیره متعلق به همه مؤلفه‌های سوریه است

الطائی با بیان اینکه حضور مؤلفه‌های مختلف در منطقه جزیره سوریه سابقه‌ای چندنسلی دارد، تأکید کرد که باید متناسب با شرایط کنونی، فرهنگ همزیستی و ثبات در سراسر سوریه و به‌ویژه منطقه جزیره تقویت شود.

وی از شخصیت‌های عشیره‌ای، قبیله‌ای و فرهنگی خواست مسئولیت خود را در این مرحله بر عهده بگیرند و اجازه ندهند اعتراضات و مطالبات مردمی به بستری برای طرح شعارهای تفرقه‌افکنانه و تحریک یک مؤلفه علیه مؤلفه دیگر تبدیل شود.

رئیس شورای عشیره طای با اشاره به تنوع اجتماعی سوریه، به‌ویژه در منطقه جزیره، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک نشست‌هایی میان مؤلفه‌های مختلف منطقه برگزار شود تا زمینه گفت‌وگو و تفاهم بیشتر فراهم شود.

وی همچنین از نهادهای امنیتی خواست مسئولیت حفاظت از شهروندان و حفظ امنیت منطقه را بر عهده بگیرند و تأکید کرد که تأمین امنیت، مسئولیتی است که باید از سوی دولت و نهادهای مسئول دنبال شود.

الطائی در پایان بر ضرورت حفاظت از روند ادغام نیروها و نهادها تأکید کرد و گفت که این روند باید به‌گونه‌ای پیش برود که به تقویت ثبات و امنیت در سوریه منجر شود.