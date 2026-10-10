وزارت خارجه آمریکا:

سرویس سوریه - وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی کُردستان سوریه و ناآرامی‌های حسکه، از همه طرف‌ها خواست از خشونت و تحریک به آن خودداری کنند و اختلافات را از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند.

به گزارش کردپرس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های مسئول دفتر روداو در واشنگتن، اعلام کرد که دولت آمریکا تحولات و گزارش‌های مربوط به ناآرامی‌های امنیتی در حسکه را از نزدیک دنبال می‌کند. این سخنگو همچنین نسبت به وضعیت امنیتی کُردستان سوریه ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: «ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم خویشتن‌داری کنند، خشونت و تحریک به خشونت را رد کنند و همه اختلافات و مناقشات از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.»

تأکید آمریکا بر حقوق کُردها و دیگر جوامع در سوریه

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه، با اشاره به آینده سیاسی سوریه و حقوق جوامع مختلف این کشور، بر حمایت واشنگتن از سوریه‌ای یکپارچه و برخوردار از حاکمیت تأکید کرد.

وی اظهار داشت: «واشنگتن از سوریه‌ای یکپارچه و دارای حاکمیت حمایت می‌کند که در آن، مردم کُرد و همه جوامع دیگر از حقوق برابر شهروندی و امنیت برخوردار باشند.»

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد که کُردها و تمامی جوامع سوری باید مشارکتی واقعی و مؤثر در ساختار قدرت و اداره کشور داشته باشند.

درخواست واشنگتن از دولت سوریه برای پایبندی به تعهدات

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود، از دولت سوریه خواست به تعهدات و وعده‌های خود پایبند باشد. وی با اشاره به حضور رهبران کُرد در روندهای سیاسی مربوط به آینده این کشور، بر ضرورت اجرای تعهدات دولت دمشق تأکید کرد.

این مقام آمریکایی همچنین از مسئولان محلی خواست به نگرانی‌های مشروع جوامع مختلف به‌صورت عملی پاسخ دهند و برای ایجاد اعتماد میان طرف‌ها، گام‌های ضروری را بردارند.

اظهارات وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح می‌شود که ناآرامی‌های اخیر در حسکه و نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی و روابط میان جوامع ساکن این منطقه، بار دیگر ضرورت گفت‌وگو، حفظ آرامش و تضمین حقوق کُردها و دیگر اقوام در ساختار سیاسی و اداری سوریه را برجسته کرده است.