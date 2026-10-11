«محمود خلیل» معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در استان حسکه:

سرویس سوریه - «محمود خلیل» معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در استان حسکه، اعلام کرد روند بازگشت آوارگان سره‌کانی به روستاهای خود ادامه دارد و مقدمات بازگشت ساکنان این شهر نیز در حال انجام است؛ وی تأکید کرد که هدف، بازگرداندن همه آوارگان به خانه‌هایشان پیش از فرارسیدن زمستان است.

به گزارش کردپرس، «محمود خلیل» معروف به «سیامند عفرین» معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در استان حسکه، اعلام کرد که برنامه بازگشت آوارگان سره‌کانی و مناطق روستایی اطراف آن با هدف تأمین امنیت و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای بازگشت ساکنان در حال اجراست. وی گفت مسئولان در نظر دارند هر هفته دو گروه از آوارگان را به مناطق خود بازگردانند که هر گروه شامل ۵۰۰ خانواده خواهد بود.

خلیل با اشاره به ضرورت تأمین امنیت آوارگان در جریان بازگشت، تأکید کرد که این روند باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که از بروز مشکلات احتمالی و واردشدن آسیب به خانواده‌های بازگشته جلوگیری شود.

وی افزود که در حال حاضر ۷۵ روستا برای بازگشت ساکنان خود آماده شده‌اند و برای هفته جاری نیز سه کاروان بازگشت برنامه‌ریزی شده است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، نزدیک به ۲ هزار خانواده را به خانه‌های خود بازمی‌گرداند.

آمادگی برای بازگشت آوارگان به شهر سره‌کانی

معاون فرمانده نیروهای امنیت داخلی در استان حسکه همچنین اعلام کرد که هم‌زمان با بازگشت آوارگان روستاها، مقدمات بازگشت ساکنان شهر سره‌کانی نیز در حال انجام است.

به گفته خلیل، ۵۰ خانواده که پیش‌تر در این شهر سکونت داشتند، برای بازگشت به خانه‌های خود در محله‌های غویران، نشوه و عزیزیه در شهر حسکه اقدام کردند.

وی توضیح داد که بازگشت آوارگان به مرکز شهر سره‌کانی با همکاری کمیته آوارگان این شهر انجام خواهد شد و این روند پس از تخلیه و آماده‌سازی خانه‌های آنان پیگیری می‌شود.

خلیل در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع روند بازگشت آوارگان پیش از آغاز فصل سرما گفت: «ما می‌خواهیم پیش از فرارسیدن زمستان، همه آوارگان را بازگردانیم تا فرصت داشته باشند خانه‌های خود را آماده کنند و پیش از زمستان در آنها مستقر شوند.»