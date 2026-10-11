کلینیک تخصصی زخم در درمانگاه کوثر سنندج راه اندازی شد

سرویس کردستان - کلینیک تخصصی زخم با هدف توسعه خدمات درمانی، افزایش دسترسی بیماران به مراقبت های تخصصی و کاهش هزینه های درمان در درمانگاه کوثر سنندج راه اندازی شد.

به گزارش کرد پرس، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان روز ... با اعلام این خبر اظهار کرد: این کلینیک با ارائه خدمات تخصصی مراقبت و پانسمان زخم، ویزیت و مشاوره درمانی، زمینه دسترسی آسان تر بیماران به خدمات مورد نیاز را فراهم می کند.

حیدر ایزدی افزود: بیماران در صورت نیاز، پس از ارزیابی اولیه به بخش های تخصصی ارجاع داده می شوند تا روند درمان آنان با پیگیری های لازم ادامه یابد.

وی با اشاره به خدمات قابل ارائه در این مرکز بیان کرد: مراقبت و درمان سرپایی انواع زخم ها، از جمله زخم پای دیابتی، زخم بستر، زخم های عروقی شریانی و وریدی، زخم های ناشی از عوارض سرطان و سوختگی های سطحی و ساده، در این کلینیک انجام می شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مراقبت از بیماران دارای استومی، آموزش نحوه تعویض و تخلیه کیسه های استومی و رسیدگی به زخم های ناشی از جراحی سینوس پایلونیدال را از دیگر خدمات این مرکز برشمرد و گفت: سایر زخم هایی که به مراقبت و پانسمان تخصصی نیاز دارند نیز در این کلینیک پذیرش می شوند.

ایزدی با قدردانی از رئیس بیمارستان کوثر و مجموعه مدیریتی این بیمارستان برای فراهم کردن زمینه راه اندازی کلینیک تخصصی زخم، از برنامه ریزی برای توسعه این خدمات در سایر مراکز درمانی استان خبر داد.

وی اظهار کرد: گسترش کلینیک های تخصصی زخم می تواند در بهبود دسترسی بیماران به خدمات مراقبتی، ارتقای کیفیت درمان و پیشگیری از مداخلات غیرحرفه ای مؤثر باشد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: بیماران و شهروندان نیازمند خدمات تخصصی مراقبت و پانسمان زخم می توانند در شیفت صبح به کلینیک تخصصی زخم درمانگاه کوثر سنندج مراجعه کنند.