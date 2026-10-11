رسانه‌های عربی:

سرویس سوریه - رسانه‌های عربی با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت موقت سوریه، نسبت به واگذاری پروژه‌های راهبردی در بخش‌های انرژی، نفت، حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت به شرکت‌های عربی و خارجی و پیامدهای آن برای اقتصاد داخلی هشدار دادند و هم‌زمان درباره تداوم خشونت‌های فرقه‌ای و خطر بروز درگیری داخلی در این کشور ابراز نگرانی کردند.

به گزارش کردپرس، رسانه‌های عربی در بررسی تحولات سوریه در دوره انتقالی، نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی، تداوم خشونت‌های فرقه‌ای و واگذاری پروژه‌های کلیدی کشور به شرکت‌های عربی و خارجی هشدار دادند و تأکید کردند که اقتصاد سوریه با وجود تغییرات سیاسی، همچنان با مشکلات ساختاری روبه‌رو است.

روزنامه‌های عربی «النهار» و «الاخبار» در گزارش‌هایی جداگانه، وضعیت امنیتی و اقتصادی سوریه در دوره دولت موقت را بررسی کردند. این رسانه‌ها علاوه بر پرداختن به خطر گسترش خشونت‌های فرقه‌ای و احتمال بروز درگیری داخلی، از سیاست‌های اقتصادی دولت موقت و واگذاری پروژه‌های مهم کشور به شرکت‌های عربی و خارجی انتقاد کردند.

روزنامه النهار در مقاله‌ای با عنوان «تروریسم به همتای خود بازمی‌گردد و سوریه بزرگ‌تر از این است!» به تداوم خشونت‌های فرقه‌ای و جهادی و تأثیر آن بر آینده سوریه پرداخت. این روزنامه در بخشی از گزارش خود، به حادثه تیراندازی به یک اتوبوس در منطقه مصیاف در استان حماه اشاره کرد و درباره پیامدهای گسترش خشونت‌ها در این کشور هشدار داد.

النهار در این باره نوشت که خشونت در سوریه همچنان ادامه دارد و ممکن است به بروز جنگ داخلی منجر شود. این روزنامه تأکید کرد که خطر پیش روی سوریه صرفاً به فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته، بازگشت داعش محدود نمی‌شود، بلکه گسترش ادبیات نفرت و احساسات انتقام‌جویانه نیز از عوامل تهدیدکننده ثبات این کشور است.

این روزنامه همچنین با طرح پرسش‌هایی درباره چگونگی تشکیل ارتش سوریه، بر ضرورت روشن‌شدن مبنای شکل‌گیری ساختار نظامی این کشور تأکید کرد و این پرسش را مطرح ساخت که آیا ارتش جدید بر اساس باورهای یک گروه مذهبی مشخص تشکیل می‌شود یا بر پایه مفهوم شهروندی و هویت ملی شکل خواهد گرفت.

در حوزه اقتصادی، روزنامه الاخبار در گزارشی با عنوان «بخش‌های خصوصی قربانی سیاست‌های انزوا شده‌اند؛ همه‌چیز برای خارجی‌هاست» به بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت موقت سوریه پرداخت.

بر اساس این گزارش، بازار سوریه در دوره موقت در حال بازسازمان‌دهی است، اما بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های اقتصادی به شرکت‌های عربی و خارجی واگذار شده و اقتصاد داخلی سوریه همچنان با روندی از عقب‌گرد مواجه است.

الاخبار اعلام کرد که پروژه‌های مرتبط با انرژی، نفت، حمل‌ونقل، آب، بهداشت، کشاورزی، صنعت و گردشگری به شرکت‌های خارجی واگذار شده‌اند. این روزنامه با انتقاد از این روند، نسبت به پیامدهای آن برای بخش‌های اقتصادی داخلی و جایگاه شرکت‌های سوری ابراز نگرانی کرد.