«نورالدین احمد» استاندار حسکه:

سرویس سوریه - «نورالدین احمد» استاندار حسکه، با اشاره به اعتراضات در محله غویِران این شهر اعلام کرد که برخی طرف‌ها با تحریک احساسات مردم و به‌کارگیری جوانان در تجمعات، در تلاش‌اند مانع اجرای توافق‌های امنیتی و اداری شوند.

به گزارش کردپرس، «نورالدین احمد» استاندار حسکه در گفت‌وگویی درباره اعتراضات اخیر در محله غویِران حسکه اعلام کرد که این تجمعات صرفاً به این محله محدود نیست و در مناطق مختلف استان حسکه نیز رویدادهای مشابهی رخ داده است. وی مدعی شد که برخی افراد و طرف‌ها از ابتدای توافق‌های صورت‌گرفته تاکنون در تلاش بوده‌اند با تحریک احساسات اجتماعی و ایجاد ناآرامی، مانع موفقیت این توافق‌ها شوند.

نورالدین احمد در گفت‌وگو با روداو با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای جلوگیری از تشدید اختلافات و تنش‌ها اظهار داشت که مسئولان استان نشست‌های متعددی با شخصیت‌های برجسته محله غویِران و نمایندگان جوامع کُرد و عرب برگزار کرده‌اند تا از بروز اختلافات و درگیری‌های احتمالی جلوگیری کنند.

استاندار حسکه تأکید کرد که توافق‌های صورت‌گرفته وارد مرحله اجرا شده‌اند و مراحل امنیتی، اداری و نظامی آن‌ها در حال پیشرفت است. به گفته وی، مسئولان تلاش کرده‌اند با اطمینان‌بخشی به مردم، مانع از آن شوند که برخی طرف‌ها از طریق تحریک افکار عمومی، آرامش و ثبات اجتماعی را برهم بزنند.

تأکید استاندار حسکه بر ادغام نهادهای امنیتی و دولتی

نورالدین احمد در پاسخ به پرسشی درباره مطالبه معترضان برای بازگشت حاکمیت دولت به منطقه، اظهار داشت که حاکمیت دولت از چند ماه پیش برقرار بوده و نهادهای امنیت عمومی و نیروهای امنیتی با نیروهای وابسته به دولت ادغام شده و به‌صورت مشترک فعالیت می‌کنند.

وی افزود که روند ادغام در بخش‌های نظامی و امنیتی همچنان ادامه دارد و حتی نهادهای اطلاعاتی نیز در چارچوب این روند با یکدیگر ادغام شده‌اند؛ موضوعی که به گفته او، پیش‌تر سابقه نداشته است.

استاندار حسکه با متهم کردن برخی طرف‌ها به تلاش برای ایجاد مانع در مسیر اجرای توافق‌ها گفت که این افراد از ابتدای روند توافق به‌دنبال یافتن بهانه‌هایی برای ایجاد ناآرامی بوده‌اند و اکنون مسئله حاکمیت دولت را به دستاویزی برای تحریک مردم تبدیل کرده‌اند.

احمد در عین حال مدعی شد که رفت‌وآمد شهروندان در منطقه همچنان به‌صورت عادی ادامه دارد و برگزاری نشست با شخصیت‌های اجتماعی برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از تشدید تنش‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. وی همچنین گفت که زمینه‌های بروز این واکنش‌ها از قبل شکل گرفته بود و تجمعات اخیر را باید در همین چارچوب بررسی کرد.

استاندار حسکه: از احساسات جوانان برای تحریک اعتراضات استفاده شد

نورالدین احمد در واکنش به حضور گسترده جوانان و نوجوانان در تجمعات اخیر، اظهار داشت که برخی طرف‌ها از ابتدای توافق‌ها برنامه‌هایی برای بهره‌برداری از احساسات مردم و به‌ویژه جوانان داشته‌اند.

وی بدون اشاره به هویت این طرف‌ها، مدعی شد که سازمان‌دهندگان اعتراضات با استفاده از احساسات جوانان تلاش کرده‌اند زمینه حضور آنان در خیابان‌ها و تشدید ناآرامی‌ها را فراهم کنند.

استقرار نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تنش‌های قومی

استاندار حسکه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعزام نیروهای امنیتی بیشتر به منطقه، تأیید کرد که مسئولان با پیش‌بینی احتمال بروز چنین وضعیتی، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده‌اند.

وی توضیح داد که در صورت نیاز، همانند سایر مناطق و استان‌ها، شمار نیروهای امنیتی افزایش می‌یابد تا امنیت و آرامش همه جوامع ساکن منطقه حفظ شود.

احمد تأکید کرد که هدف از این اقدامات، جلوگیری از شکل‌گیری اختلاف و درگیری میان کُردها، اعراب و دیگر جوامع ساکن حسکه است. وی همچنین بر ضرورت حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از بهره‌برداری از اختلافات اجتماعی برای ایجاد تنش در منطقه تأکید کرد.