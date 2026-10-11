سرویس سوریه - استانداری دمشق اعلام کرد که برداشتن مجسمه صلاح‌الدین ایوبی در مقابل قلعه تاریخی این شهر با هدف مرمت و رفع آسیب‌های واردشده به آن انجام می‌شود و این مجسمه پس از پایان عملیات بازسازی به مکانی مناسب منتقل خواهد شد.

به گزارش کردپرس، استانداری دمشق در واکنش به انتقادها و اعتراض‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی نسبت به آغاز روند برداشتن مجسمه صلاح‌الدین ایوبی، فرمانده تاریخی و بنیان‌گذار کُرد دولت ایوبیان، اعلام کرد که این اقدام بخشی از پروژه بازسازی و سامان‌دهی محوطه اطراف قلعه تاریخی دمشق است و هدف آن حذف یا نادیده گرفتن این نماد تاریخی نیست.

روز جمعه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶، آغاز عملیات برداشتن مجسمه صلاح‌الدین ایوبی از مقابل قلعه دمشق به موضوعی بحث‌برانگیز در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. شمار زیادی از کاربران و فعالان با ابراز نگرانی و نارضایتی، این پرسش را مطرح کردند که آیا مقام‌های مسئول در دمشق قصد دارند این نماد تاریخی را از فضای عمومی شهر حذف کنند یا به حاشیه برانند.

در پی افزایش انتقادها، استانداری دمشق با انتشار بیانیه‌ای توضیح داد که این اقدام در چارچوب طرحی گسترده‌تر برای مرمت و سامان‌دهی فضای اطراف قلعه تاریخی این شهر انجام می‌شود. به گفته استانداری، این پروژه با همکاری سازمان «هند» (HAND) و بر اساس گزارش فنی اداره آثار باستانی دمشق اجرا می‌شود.

بر اساس توضیحات استانداری، بهبود خدمات، ارتقای وضعیت شهری و زیباسازی محوطه اطراف قلعه از اهداف این پروژه است. همچنین، انتقال موقت مجسمه با هدف انجام عملیات ضروری مرمت و رسیدگی به آسیب‌هایی صورت می‌گیرد که در طول سال‌های گذشته بر اثر عوامل مختلف به آن وارد شده است.

مقام‌های دمشق تأکید کرده‌اند که مرمت مجسمه با هدف حفظ ارزش‌های هنری و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. آنان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره سرنوشت این اثر تاریخی اعلام کردند که مجسمه پس از تکمیل عملیات بازسازی، به مکانی مناسب منتقل خواهد شد.

بر اساس اعلام استانداری دمشق، این مجسمه هنری حدود ۳۰ سال پیش در مقابل قلعه تاریخی این شهر نصب شده است. با این حال، در توضیحات منتشرشده، مکان دقیق انتقال مجسمه پس از پایان مرمت مشخص نشده است.