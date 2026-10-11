تصادف در محور سقز – دیواندره ۲ کشته و ۳ مصدوم بر جای گذاشت

سرویس کردستان - برخورد یک دستگاه خودروی سواری پژو با یک دستگاه کامیونت ایسوزو در محور سقز – دیواندره، محدوده روستای ایرانخواه، به کشته شدن ۲ نفر و مصدومیت ۳ نفر دیگر منجر شد.

به گزارش کرد پرس، این حادثه ساعتی پیش در محور سقز – دیواندره رخ داد و در پی آن، شماری از سرنشینان خودروی سواری پژو کشته یا مصدوم شدند.

بر اساس اطلاعات اولیه و به نقل از شاهدان عینی، ۲ زن و یک مرد از سرنشینان خودروی پژو در این حادثه جان خود را از دست داده اند و سه نفر دیگر نیز مصدوم شده اند. مصدومان این سانحه با تلاش نیروهای اورژانس به بیمارستان شفا منتقل شدند.

گفته می شود سرنشینان خودروی پژو از اهالی شهرستان سقز بوده اند؛ با این حال، جزئیات مربوط به هویت جان باختگان و علت وقوع حادثه تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است.