پیامدهای روند صلح با پ.ک.ک فراتر از مرزهای ترکیه است

کارشناس مسائل ترکیه:

سرویس جهان-گالیپ دالای در گفت‌وگو با نشریه نیوریجن تأکید کرد که روند صلح با پ.ک.ک می‌تواند بر تحولات سوریه، روابط ترکیه و عراق و حضور نظامی آنکارا در منطقه تأثیر بگذارد و به کاهش برخی تنش‌های امنیتی بینجامد.

به گزارش کردپرس، گالیپ دالای، پژوهشگر ارشد مؤسسه چتم‌هاوس، روند صلح ترکیه با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را یکی از معدود تحولات مثبت در خاورمیانه پرتلاطم دانست و تأکید کرد که پیامدهای این روند، فراتر از مرزهای ترکیه، بر تحولات سوریه، روابط آنکارا و بغداد و معادلات امنیتی منطقه تأثیر خواهد گذاشت.

به گزارش کردپرس، گالیپ دالای در گفت‌وگو با نیوریجن، به بررسی پیامدهای روند صلح با پ.ک.ک و تأثیر آن بر سیاست منطقه‌ای ترکیه پرداخت.

دالای با اشاره به جنگ‌ها و بحران‌های جاری در خاورمیانه، روند صلح با پ.ک.ک را یکی از معدود تحولات امیدبخش منطقه توصیف کرد و گفت: «این روند احتمالاً یکی از معدود نقاط روشن در منطقه‌ای است که جنگ، درگیری و ویرانی آن را تعریف می‌کند.»

به گفته این پژوهشگر، اهمیت روند صلح به مسائل داخلی ترکیه محدود نمی‌شود و تحولات سوریه، روابط ترکیه و عراق و رفتار گروه‌های مسلح کرد در منطقه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او همچنین کاهش تنش‌های مرتبط با مسئله کردها را یکی از عواملی دانست که می‌تواند زمینه را برای تغییر در مناسبات امنیتی ترکیه با همسایگانش فراهم کند.

دالای تصمیم اخیر ترکیه برای خروج از پایگاه نظامی بعشیقه در شمال عراق را نیز با روند صلح با پ.ک.ک مرتبط دانست و گفت، در صورت انحلال پ.ک.ک و ادغام گروه‌های وابسته به آن در ساختارهای امنیتی کشورهای همسایه، بخشی از دلایل حضور نظامی ترکیه در این کشورها از بین خواهد رفت.

او در این باره اظهار کرد: «اگر قرار است پ.ک.ک خود را منحل کند و گروه‌های وابسته به آن در ساختارهای امنیت ملی کشورهای همسایه ادغام شوند، در وهله نخست بهانه های وجود این پایگاه‌های نظامی کمتر اهمیت می‌یابد.»

این ارزیابی نشان می‌دهد که از نگاه دالای، پیشرفت روند صلح می‌تواند بر محاسبات امنیتی آنکارا در عراق نیز اثر بگذارد و زمینه را برای بازنگری در بخشی از حضور نظامی ترکیه در خارج از مرزهای این کشور فراهم کند.

گالیپ دالای همچنین روند صلح ترکیه با پ.ک.ک را با تحولات سوریه مرتبط دانست؛ کشوری که پس از سقوط حکومت بشار اسد وارد مرحله‌ای تازه از بازسازی ساختار سیاسی و امنیتی شده است. به اعتقاد او، حل‌وفصل مسئله پ.ک.ک می‌تواند بر روند تحولات سوریه و مناسبات ترکیه با نیروهای کرد این کشور تأثیر بگذارد.

او در عین حال، اختلاف دیدگاه ترکیه و اسرائیل درباره آینده سوریه را یکی از محورهای مهم رقابت منطقه‌ای دانست. به گفته دالای، آنکارا خواهان سوریه‌ای باثبات، متمرکز و برخوردار از توان نظامی است، در حالی که اسرائیل سوریه‌ای ضعیف، چندپاره و فاقد سامانه دفاع هوایی کارآمد را ترجیح می‌دهد.

این اختلاف دیدگاه می‌تواند بر محاسبات ترکیه درباره آینده ساختار سیاسی و امنیتی سوریه و جایگاه نیروهای کرد در آن تأثیر بگذارد؛ به‌ویژه آنکه آنکارا مسئله پ.ک.ک و گروه‌های مرتبط با آن را بخشی از ملاحظات امنیتی خود در سوریه می‌داند.

او در مجموع، روند صلح با پ.ک.ک را عاملی دانست که می‌تواند از شدت برخی تنش‌های امنیتی منطقه بکاهد و زمینه را برای تغییر در روابط ترکیه با همسایگانش فراهم کند.

از نگاه این پژوهشگر، تحولات اخیر نشان می‌دهد که حل مسئله کردها در ترکیه صرفاً یک موضوع داخلی نیست، بلکه می‌تواند بر روابط آنکارا با بغداد، آینده سوریه و موازنه‌های امنیتی خاورمیانه نیز اثر بگذارد. با این حال، تحقق این پیامدها به پیشرفت روند صلح، سرنوشت انحلال پ.ک.ک و چگونگی ادغام گروه‌های مرتبط با آن در ساختارهای امنیتی کشورهای منطقه بستگی خواهد داشت.