کردپرس
مدرسه محوری، محور برنامه های سوادآموزی کردستان در سال تحصیلی جاری
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۱:۴۰ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

مدرسه محوری، محور برنامه های سوادآموزی کردستان در سال تحصیلی جاری

سرویس کردستان - معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان گفت: برنامه سوادآموزی و آموزش افراد بی سواد و کم سواد در سال تحصیلی جاری با محوریت مدارس و با هدف ارتقای پوشش آموزشی در استان ادامه می یابد.

به گزارش کرد پرس، سه رکاو غفاری با تشریح برنامه های سوادآموزی استان اظهار کرد: اجرای طرح مدرسه محوری و برگزاری کلاس های آموزشی در فضای مدارس طی سال گذشته، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش، تسهیل پرداخت حق الزحمه آموزشیاران و جذب بهتر سوادآموزان داشته است.

وی شناسایی اولیای بی سواد و کم سواد هم زمان با ثبت نام دانش آموزان در مدارس را از اقدامات مهم تابستان امسال برشمرد و افزود: در این فرآیند، اطلاعات افراد واجد شرایط شناسایی و در سامانه «سیدا» ثبت شد.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای سال تحصیلی جاری بیان کرد: ارزیابی عملکرد پایگاه های سوادآموزی فعال، جانمایی پایگاه های جدید برای گسترش پوشش آموزشی، تأمین نیروی انسانی مراکز یادگیری محلی و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و نهادهای خارج از آموزش وپرورش در قالب تفاهم نامه های همکاری، از جمله برنامه های این حوزه است.

غفاری توزیع متناسب سهمیه سوادآموزی میان شهرستان ها و مناطق بر اساس ظرفیت های موجود، برگزاری نشست های توجیهی برای رؤسای ادارات سوادآموزی با هدف تبیین نحوه تشکیل کلاس ها و فراهم کردن مقدمات ثبت نام و شناسایی افراد بی سواد و کم سواد را از دیگر اقدامات پیش بینی شده اعلام کرد.

فعالیت ۷۲ پایگاه و مرکز یادگیری محلی در کردستان

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته سوادآموزی در استان گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۲ پایگاه و مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در کردستان فعال بود که در قالب ۲۸۰ کلاس درس، یک هزار و ۹۶۶ سوادآموز را تحت پوشش قرار دادند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان افزود: دوره های آموزشی از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و متناسب با مدت هر دوره تا تیر و مردادماه ۱۴۰۵ ادامه یافت.

وی ادامه داد: کلاس های سوادآموزی تا نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار شد، اما پس از آن، با توجه به الزامات ابلاغی، آموزش ها به فضای مجازی و پیام رسان های داخلی انتقال یافت.

غفاری با اشاره به شرایط مناطق روستایی اظهار کرد: با اخذ رضایت سوادآموزان، کلاس ها در این مناطق به صورت حضوری برگزار شد و در ماه های پایانی سال تحصیلی نیز جلسات رفع اشکال حضوری با هدف بهبود کیفیت یادگیری تشکیل شد.

وی درباره روند برگزاری آزمون های پایانی نیز گفت: بر اساس بخشنامه سازمان نهضت سوادآموزی و اختیارات تفویض شده به استان ها، آزمون های پایانی از نیمه دوم تیرماه تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری برگزار شد.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۹۶۶ سوادآموز تحت پوشش، یک هزار و ۹۳۱ نفر در آزمون های نهایی شرکت کردند و پس از ثبت نتایج در سامانه سوادآموزی، کارنامه های قبولی صادر و پرونده های امتحانی آنان تکمیل شد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
یحیی سنوار؛ شجاعت در آخرین سنگر/ ماموستا عابد نقیبی
خبر قبلی
یحیی سنوار؛ شجاعت در آخرین سنگر/ ماموستا عابد نقیبی
جشن مهرگان در سایه تاریخ؛ کرفتو میزبان آیین کهن ایرانی شد
خبر بعدی
جشن مهرگان در سایه تاریخ؛ کرفتو میزبان آیین کهن ایرانی شد
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.