مدرسه محوری، محور برنامه های سوادآموزی کردستان در سال تحصیلی جاری

سرویس کردستان - معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان گفت: برنامه سوادآموزی و آموزش افراد بی سواد و کم سواد در سال تحصیلی جاری با محوریت مدارس و با هدف ارتقای پوشش آموزشی در استان ادامه می یابد.

به گزارش کرد پرس، سه رکاو غفاری با تشریح برنامه های سوادآموزی استان اظهار کرد: اجرای طرح مدرسه محوری و برگزاری کلاس های آموزشی در فضای مدارس طی سال گذشته، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش، تسهیل پرداخت حق الزحمه آموزشیاران و جذب بهتر سوادآموزان داشته است.

وی شناسایی اولیای بی سواد و کم سواد هم زمان با ثبت نام دانش آموزان در مدارس را از اقدامات مهم تابستان امسال برشمرد و افزود: در این فرآیند، اطلاعات افراد واجد شرایط شناسایی و در سامانه «سیدا» ثبت شد.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای سال تحصیلی جاری بیان کرد: ارزیابی عملکرد پایگاه های سوادآموزی فعال، جانمایی پایگاه های جدید برای گسترش پوشش آموزشی، تأمین نیروی انسانی مراکز یادگیری محلی و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی و نهادهای خارج از آموزش وپرورش در قالب تفاهم نامه های همکاری، از جمله برنامه های این حوزه است.

غفاری توزیع متناسب سهمیه سوادآموزی میان شهرستان ها و مناطق بر اساس ظرفیت های موجود، برگزاری نشست های توجیهی برای رؤسای ادارات سوادآموزی با هدف تبیین نحوه تشکیل کلاس ها و فراهم کردن مقدمات ثبت نام و شناسایی افراد بی سواد و کم سواد را از دیگر اقدامات پیش بینی شده اعلام کرد.

فعالیت ۷۲ پایگاه و مرکز یادگیری محلی در کردستان

وی با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته سوادآموزی در استان گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۲ پایگاه و مرکز یادگیری محلی سوادآموزی در کردستان فعال بود که در قالب ۲۸۰ کلاس درس، یک هزار و ۹۶۶ سوادآموز را تحت پوشش قرار دادند.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان افزود: دوره های آموزشی از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و متناسب با مدت هر دوره تا تیر و مردادماه ۱۴۰۵ ادامه یافت.

وی ادامه داد: کلاس های سوادآموزی تا نهم اسفندماه ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار شد، اما پس از آن، با توجه به الزامات ابلاغی، آموزش ها به فضای مجازی و پیام رسان های داخلی انتقال یافت.

غفاری با اشاره به شرایط مناطق روستایی اظهار کرد: با اخذ رضایت سوادآموزان، کلاس ها در این مناطق به صورت حضوری برگزار شد و در ماه های پایانی سال تحصیلی نیز جلسات رفع اشکال حضوری با هدف بهبود کیفیت یادگیری تشکیل شد.

وی درباره روند برگزاری آزمون های پایانی نیز گفت: بر اساس بخشنامه سازمان نهضت سوادآموزی و اختیارات تفویض شده به استان ها، آزمون های پایانی از نیمه دوم تیرماه تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ به صورت حضوری برگزار شد.

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کردستان بیان کرد: از مجموع یک هزار و ۹۶۶ سوادآموز تحت پوشش، یک هزار و ۹۳۱ نفر در آزمون های نهایی شرکت کردند و پس از ثبت نتایج در سامانه سوادآموزی، کارنامه های قبولی صادر و پرونده های امتحانی آنان تکمیل شد.