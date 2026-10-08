کردپرس
ائتلاف مکه: استقرار سریع نیروهای نظامی در عربستان آغاز می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ ۱۷:۰۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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ائتلاف مکه: استقرار سریع نیروهای نظامی در عربستان آغاز می‌شود

ائتلاف مکه متشکل از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه اعلام کرد اجرای فوری تعهدات دفاعی مشترک و استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان را آغاز می‌کند.
به گزارش کردپرس، بر اساس بیانیه مشترک ائتلاف مکه، کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی این ائتلاف پس از برگزاری نشست خود تصمیم گرفت اجرای عملی تعهدات دفاعی مشترک را به‌صورت فوری آغاز کند. مهم‌ترین موارد اعلام‌شده عبارت‌اند از: تأکید مجدد بر اینکه امنیت هر یک از کشورهای عضو، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت جمعی سه کشور است. آغاز فوری مأموریت‌های دفاعی مشترک و تأمین و استقرار سریع نیروها و توانمندی‌های نظامی در عربستان سعودی. محکومیت تلاش‌ها برای هدف قرار دادن مکه و مدینه و همچنین حملات مستمر علیه شهرها و تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی عربستان. تعیین فریق اول بازنشسته نعمان محمود از پاکستان به‌عنوان دبیرکل ائتلاف برای یک دوره سه‌ساله. اجرای فوری تعهدات دفاعی مشترک.
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