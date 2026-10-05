خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 13ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۱:۰۶ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 13ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 13ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی تثبیت مقطع رانشی شاهو باید با رعایت استانداردهای فنی اجرا شود خبر بعدی راهاندازی نخستین «روزبازار» صنایعدستی در ارومیه
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