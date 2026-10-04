وزارت خارجه ایران: خروج نظامیان آمریکا گامی مهم در راستای استقلال عراق است

به گزارش کرد پرس در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از دو دهه حضور نظامی در این کشور، این تحول را گامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال عراق می‌داند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی‌داشت یاد صدها هزار شهید راه مقابله با اشغالگری و تروریسم، به‌ویژه شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تاکید می‌کند.