کردپرس
وزارت خارجه ایران: خروج نظامیان آمریکا گامی مهم در راستای استقلال عراق است
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ۰۰:۲۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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وزارت خارجه ایران: خروج نظامیان آمریکا گامی مهم در راستای استقلال عراق است

وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه ای به خروج نظامیان آمریکا از خاک عراق واکنش نشان داد و این اتفاق را گامی ضروری برای تحکیم استقلال عراق قلمداد کرد.

به گزارش کرد پرس در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک به مردم و دولت عراق به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق پس از دو دهه حضور نظامی در این کشور، این تحول را گامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال عراق می‌داند.

 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی‌داشت یاد صدها هزار شهید راه مقابله با اشغالگری و تروریسم، به‌ویژه شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تاکید می‌کند.

 

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