سرویس سوریه - بیش از ۱۸۵ هزار دانش‌آموز در استان‌های حسکه، حلب، دمشق و حماه برای تحصیل به زبان کُردی ثبت‌نام کردند؛ همزمان اعتراض‌ها به تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه برای محدود کردن آموزش زبان کُردی در مدارس دولتی ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، پس از تصمیم وزارت آموزش دولت موقت سوریه مبنی بر محدود کردن آموزش زبان کُردی در مدارس دولتی به تنها سه درس در هفته در مناطق کُردنشین، اعتراض‌های گسترده‌ای در سراسر مناطق کُردنشین سوریه برگزار شد.

در همین رابطه یک منبع از دفتر اطلاع‌رسانی استان حسکه، آمار اولیه مربوط به دانش‌آموزانی را که برای آموزش به زبان کُردی در استان‌های حسکه، حلب، دمشق و حماه ثبت‌نام کرده‌اند، اعلام کرد.

بر اساس این آمار، شمار دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در استان حسکه به ۸۱ هزار نفر رسیده است. در کوبانی نیز ۵۳ هزار و ۱۰۸ دانش‌آموز و در عفرین ۴۷ هزار و ۴۴ دانش‌آموز برای آموزش به زبان کُردی ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین شمار دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در دمشق و حماه ۳ هزار و ۷۲۸ نفر اعلام شده است.

بر این اساس، مجموع شمار دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در این مناطق، طبق آمار اولیه، به ۱۸۵ هزار و ۲۱۳ نفر رسیده است.

این منبع تأکید کرد که ارقام اعلام‌شده اولیه هستند و احتمال دارد شمار دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در روزهای آینده افزایش یابد، زیرا روند ثبت‌نام در شماری از مدارس همچنان به پایان نرسیده است.

گفتنی است که «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه نیز در پیامی از دانش‌آموزان کُرد و خانواده‌های آنان خواست سال تحصیلی جدید را به پایان برسانند و وعده داد تلاش‌های بیشتری برای کسب به‌رسمیت‌شناسی رسمی زبان کُردی انجام خواهد شد.