خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 11ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۳:۲۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 11ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 11ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی تیراندازی و قتل روبه روی دادگستری مهاباد/ یک نفر دستگیر شد خبر بعدی خروج آمریکا؛ فرصتی برای بازتعریف نقش و توان نیروهای پیشمرگ
دیدگاه کاربران