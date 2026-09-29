کرمانشاه میزبانان ششمین دوره رویداد جهانی عکاسی خیابانی «فتوواک ۲۰۲۶»

به گزارش کردپرس؛ محمدرسول دولتیاری، لیدر و دبیر اجرایی فتوواک در کرمانشاه، با اعلام این خبر اظهار کرد: ششمین دوره برگزاری فتوواک در کرمانشاه از ساعت ۱۴:۳۰ روز شنبه 11 مهرماه 1405 آغاز می‌شود و عکاسان پس از تجمع درمحوطه شهرداری مرکز واقع در میدان غدیر، می توانند یکی از مسیرهای جغرافیایی از میدان آزادی تا میدان فردوسی را به صورت پیاده طی کرده و به ثبت تصاویر شهری و اجتماعی بپردازند.

به گفته وی، پایان این برنامه راس ساعت 18 همان روز در هتل بوتیک آریانا واقع در محله فیض‌آباد خواهد بود.

دولتیاری با اشاره به امکان حضور عکاسان با دوربین حرفه ای و تلفن همراه، افزود: شرکت در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند با مطالعه پوستر رسمی رویداد و توضیحات درج‌شده، نسبت به ثبت‌نام و حضور در این برنامه اقدام کنند. مهلت ثبت‌نام تا روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با حمایت های همیشگی انجمن عکاسان استان کرمانشاه و همراهی دستگاه‌های مرتبط از جمله استانداری، سازمان فرهنگی شهرداری، اداره میراث فرهنگی، شرکت آبفا و مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، این دوره از فتوواک با کیفیت و بهره وری بالاتری برگزار شود.

فتوواک در کرمانشاه پیش از این نیز در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ برگزار شده و رویداد امسال، ششمین حضور کرمانشاه در این برنامه جهانی به شمار می‌رود.

برگزاری فتوواک در کرمانشاه علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای حضور عکاسان این شهر در یک رویداد بین‌المللی، با هدف توجه بیشتر به زندگی شهری، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری کرمانشاه و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان جامعه عکاسان، مردم و فضای اجتماعی شهر انجام می‌شود.

فتوواک چیست؟

فتوواک یک رویداد بین‌المللی عکاسی است که هر سال در یک روز بصورت همزمان در شهرهای جهان برگزار می‌شود. ایده اولیه این برنامه توسط عکاس سرشناس، اسکات کلبی مطرح شد و در ادامه به رویدادی جهانی در حوزه عکاسی شهری تبدیل شد.

در این برنامه، عکاسان هر شهر در یک زمان مشخص و با همراهی لیدر، مسیر تعیین‌شده‌ای را طی نموده و به ثبت تصاویر خیابانی، مردم، فضای شهری و رویدادهای اجتماعی می‌پردازند. پس از پایان برنامه نیز عکس‌های منتخب شرکت‌کنندگان در چارچوب سازوکار رسمی سایت فتوواک در سطح جهانی جهت رقابت بارگذاری می شوند.