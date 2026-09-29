سرویس کرمانشاه _ عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صخره بالادست سراب روانسر با هدف ارتقای ایمنی، پیشگیری از خطرات احتمالی و صیانت از جان و آرامش ساکنان منطقه، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شد.

به گزارش کردپرس، این عملیات با تأکید فرماندار شهرستان روانسر، در راستای رفع نقاط مستعد خطر و افزایش ایمنی محدوده سراب روانسر وارد مرحله اجرایی شده است.

عملیات تثبیت و ایمن‌سازی توسط پیمانکار پروژه و تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود این عملیات طی هفته آینده به اتمام برسد.

اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی ناشی از ناپایداری سنگ‌های بالادست و ارتقای ایمنی محدوده سراب روانسر خواهد داشت.