کردپرس
عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صخره بالادست سراب روانسر آغاز شد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ۰۹:۰۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صخره بالادست سراب روانسر آغاز شد

سرویس کرمانشاه _ عملیات تثبیت و ایمن‌سازی صخره بالادست سراب روانسر با هدف ارتقای ایمنی، پیشگیری از خطرات احتمالی و صیانت از جان و آرامش ساکنان منطقه، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آغاز شد.

به گزارش کردپرس، این عملیات با تأکید فرماندار شهرستان روانسر، در راستای رفع نقاط مستعد خطر و افزایش ایمنی محدوده سراب روانسر وارد مرحله اجرایی شده است.

 عملیات تثبیت و ایمن‌سازی توسط پیمانکار پروژه و تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود این عملیات طی هفته آینده به اتمام برسد.

 اجرای این پروژه نقش مهمی در کاهش خطرات احتمالی ناشی از ناپایداری سنگ‌های بالادست و ارتقای ایمنی محدوده سراب روانسر خواهد داشت.

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