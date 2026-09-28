شناسایی ٥٩ غار در آذربایجان غربی
به گزارش کردپرس، حجت جباری افزود: این تعداد غار شناساییشده از نظر ویژگیهای طبیعی، زمینشناختی، زیستی و ظرفیتهای تاریخی در یک سطح قرار ندارند و ضروری است متناسب با حساسیتهای هر غار، برنامههای حفاظتی و مستندسازی صورت گیرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت غارها، بیان کرد: تاکنون ٤ غار توسط کمیته ملی غارشناسی درجهبندی شدهاند که غار «سهولان» مهاباد در درجه حفاظتی دو و غارهای «قلایچی» و «دوکچی» بوکان و «شکریازی» سلماس در درجه حفاظتی یک قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی اضافه کرد: غار سهولان مهاباد به دلیل برخورداری از ساختار آبی - خشکی، حوضچهها و سازندهای آهکی، از مهمترین جاذبههای طبیعی استان است که در سال ۱۳۷۹ به عنوان اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی غارهای قلایچی و دوکچی به واسطه مجاورت با محوطه باستانی تپه قلایچی اظهار کرد: غارهایی نظیر «علیشیخ» خوی و «جبیکلو» باروق نیز از دیگر سرمایههای طبیعی استان هستند که بررسی دقیق آنها به شناخت جامعتر میراث غاری آذربایجان غربی کمک میکند.
جباری با بیان به اینکه همه غارها ظرفیت گردشگری ندارند، گفت: توسعه گردشگری در غارها تنها پس از شناسایی ارزشهای زیستی و حفاظتی آنها و با رعایت کامل ظرفیت محیطی و ضوابط زیستمحیطی امکانپذیر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با دعوت از جوامع محلی، غارنوردان و تشکلهای مردمنهاد برای مشارکت در صیانت از این زیستبومها، افزود: رعایت اصول بازدید مسئولانه، خودداری از تخریب سازندهای غاری، عدم رهاسازی زباله و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای گونههای جانوری، از جمله اقداماتی است که میتواند به ماندگاری این میراث برای نسلهای آینده کمک کند.
وی مفهوم غار پاک را فراتر از پاکیزگی ظاهری دانست و گفت: غار پاک غاری است که ارزشهای زمینشناختی، تاریخی و طبیعی آن نیز مورد احترام و حفاظت قرار گیرد. ضمن اینکه باید در نظر داشت که احتمال وجود صدها غار ناشناخته در دل کوههای استان همچنان وجود دارد که نیازمند شناسایی و بررسیهای آتی است.
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