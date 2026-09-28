کردپرس
صدای چند انفجار در اربیل؛ احتمال هدف قرار گرفتن مقر گروه‌های کرد مخالف ایران
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ ۱۴:۴۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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صدای چند انفجار در اربیل؛ احتمال هدف قرار گرفتن مقر گروه‌های کرد مخالف ایران

رسانه‌های عراقی از وقوع چند انفجار در اربیل خبر دادند؛ بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مقر گروه‌های کرد مخالف ایران هدف قرار گرفته است.

به گزارش کردپرس، رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای چند انفجار در اربیل خبر می‌دهند.

شبکه العهد اعلام کرد که مقرهای گروه‌های کرد مخالف ایران در منطقه کویسنجق اربیل هدف حملات پهپادی قرار گرفته است.

این خبر تاکنون توسط رسانه‌ها و نهادهای رسمی عراقی و ایرانی تائید و یا تکذیب نشده است.

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