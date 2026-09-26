نزدیک به ۲ هزار خانواده در اردوگاه سرهکانی در انتظار بازگشت
به گزارش کردپرس، نزدیک به ۲ هزار خانواده آواره ساکن اردوگاه سرهکانی در استان حسکه سوریه همچنان در انتظار بازگشت به مناطق و خانههای خود هستند؛ این در حالی است که پس از اعزام دو کاروان بازگشت، روند اعزام کاروان سوم متوقف شده و زمان ازسرگیری آن مشخص نیست. تعطیلی مدارس اردوگاه نیز هزاران کودک و دانشآموز را از ادامه تحصیل محروم کرده و کاهش کمکهای بشردوستانه، نگرانیها درباره وضعیت آوارگان با نزدیک شدن فصل زمستان را افزایش داده است.
عبدالرزاق محمد، رئیس مشترک اردوگاه سرهکانی در گفتوگو با هاوار، اعلام کرد در نخستین کاروان بازگشت، ۵۳ خانواده شامل حدود ۳۰۰ نفر حضور داشتند و به مناطق خود بازگشتند. در دومین کاروان نیز ۶۷۷ خانواده شامل حدود ۴ هزار و ۵۲۷ نفر حضور داشتند.
به گفته محمد، آغاز حرکت کاروانهای بازگشت امیدهایی را در میان آوارگان ایجاد کرده بود، اما پس از آن روند اعزام کاروانها متوقف شده است. وی گفت حدود ۲ هزار خانواده همچنان در اردوگاه حضور دارند و با آغاز روند بازگشت، مدیریت آموزش مدارس اردوگاه را تعطیل و تجهیزات موجود در مدارس را نیز جمعآوری کرده است، اما اکنون که حرکت کاروانها متوقف شده، زمان اعزام کاروان سوم و دلایل توقف این روند مشخص نیست.
رئیس مشترک اردوگاه سرهکانی تعطیلی مدارس را یکی از مشکلات اصلی آوارگان عنوان کرد و گفت هزاران کودک و دانشآموز در نتیجه این وضعیت از تحصیل محروم شدهاند. وی همچنین از کاهش کمکهای بشردوستانهای که از سوی سازمانها به آوارگان ارائه میشد، خبر داد و هشدار داد که ادامه این وضعیت با فرارسیدن زمستان میتواند شرایط زندگی خانوادههای آواره را دشوارتر کند.
محمد از طرفهای مسئول پرونده بازگشت آوارگان خواست روند اعزام کاروانها را از سر بگیرند و پیش از آغاز فصل زمستان، روند بازگشت خانوادهها به مناطق خود را با سرعت بیشتری پیش ببرند. وی همچنین خواستار بازگشایی مدارس و فراهم شدن امکان ادامه تحصیل دانشآموزان شد و تأکید کرد که شرایط لازم برای بازگشت آوارگان باید در مناطق مقصد فراهم شود.
در همین رابطه، کمیته آوارگان سرهکانی نیز با انتشار بیانیهای خواستار ادامه روند بازگشت آوارگان به مناطق و خانههای خود شد و تأکید کرد که شرایط امنیتی، قانونی و خدماتی لازم برای تکمیل روند بازگشت باید فراهم شود.
این کمیته بازگشت ساکنان سرهکانی به مناطق و خانههایشان را حقی مشروع دانست و اعلام کرد ساکنان این منطقه سالهاست در شرایط آوارگی زندگی میکنند و همچنان با مشکلات انسانی، اجتماعی و اقتصادی روبهرو هستند. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که سازماندهی کاروانهای بازگشت و تعطیلی مدارس اردوگاه باعث شده هزاران دانشآموز ساکن اردوگاه از تحصیل محروم شوند.
کمیته آوارگان سرهکانی از نهادهای رسمی، امنیتی و مدیریتی دمشق، استانداری حسکه و مدیریت منطقه خواست حرکت کاروانهای بازگشت را به شکلی منظم و امن از سر بگیرند، فهرستهای مشخص خانوادههای آماده بازگشت را تهیه و روند بازگشت را بدون تأخیر دنبال کنند.
این کمیته همچنین خواستار شناسایی و رفع موانع اصلی بازگشت، تأمین امنیت و ثبات برای افراد بازگشتکننده و حفاظت از جان و اموال آنان شد. فراهم کردن شرایط مناسب در روستاها، شهرکها و محلههای مقصد، بازگرداندن خانهها، مغازههای تجاری، زمینهای کشاورزی و سایر املاک به صاحبان آنها و تأمین خدمات اساسی از جمله امنیت، آموزش، بهداشت، برق، آب و نانوایی از دیگر درخواستهای این کمیته است.
کمیته آوارگان سرهکانی همچنین خواستار ارائه تضمینهایی برای جلوگیری از حمله مجدد به بازگشتکنندگان و اموال آنها، احترام به حقوق و کرامت آنان و رسیدگی قانونی به هرگونه تخلف شد.
در بخش دیگری از این بیانیه، بر تسهیل بازگشت تمامی ساکنان سرهکانی بدون تبعیض، بازگشایی کامل مسیرهای رسمی و برقراری ارتباط مستقیم دوباره میان سرهکانی و استان حسکه تأکید شد. این کمیته همچنین خواستار رفع موانع رفتوآمد و هماهنگی مستقیم با کمیته آوارگان سریکانی و نهادهای حقوقی مرتبط برای رسیدگی سریع به مشکلاتی شد که در جریان بازگشت ایجاد میشوند.
کمیته آوارگان سرهکانی در پایان از سازمانهای بینالمللی، منطقهای و محلی خواست کمکهای ضروری، از جمله طرحهای پایدار در حوزه بهداشت و درمان، ارائه کنند و برنامهای مشخص برای پایان دادن به فعالیت اردوگاهها و مراکز محل اسکان آوارگان تدوین شود؛ بهگونهای که بازگشت ساکنان به مناطق خود به اولویت اصلی تبدیل شود.
با وجود انتظار برای اعزام کاروانهای بعدی، تاکنون زمان حرکت کاروان سوم اعلام نشده و هزاران آواره ساکن اردوگاه سرهکانی همچنان در انتظار بازگشت به مناطق خود هستند.
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