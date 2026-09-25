کارخانه تولید و صادرات شیشه و آینه در بوکان کلنگ زنی شد

به گزارش کردپرس، این کارخانه در زمینی به مساحت ۳۳ هزار مترمربع و در قالب رویداد اینوا احداث می‌شود و با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی، ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن شیشه و آینه را خواهد داشت.



براساس برنامه‌ریزی انجام شده، این واحد تولیدی طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد و با آغاز فعالیت آن، برای ۱۵۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد که می‌تواند بخشی از مسیر توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی بوکان را هموار کند.



این طرح همچنین با هدف حضور پررنگ‌تر تولیدات آذربایجان‌غربی در بازارهای خارجی، پیش‌بینی صادرات سالانه ۲.۵ میلیون یورو را در دستورکار دارد.



استاندار آذربایجان‌غربی در آیین کلنگ‌زنی کارخانه تولید شیشه و آینه بوکان با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های استان، گفت: مسیر توسعه صنعتی باید به سمت تکمیل زنجیره‌های تولید حرکت کند تا ظرفیت‌های معدنی و صنعتی منطقه به ارزش افزوده و اشتغال تبدیل شود.



رضا رحمانی وجود معادن متعدد سیلیس در استان را ظرفیتی مهم برای توسعه صنایع فرآوری عنوان کرده و افزود: احداث این کارخانه گامی در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و توسعه صنایع مرتبط با مواد معدنی است.



او همچنین با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی باید متناسب با ظرفیت‌ها و محصولات تولیدی استان دنبال شود، خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره‌های تولید، ضمن جلوگیری از خام‌فروشی، زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بهره‌مندی اقتصادی استان از منابع موجود را فراهم می‌کند.



استاندار آذربایجان‌غربی تأمین زمین و زیرساخت را نيز از الزامات حمایت از سرمایه‌گذاری دانسته و افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد استان در حال حاضر با کمبود زمین و زیرساخت برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مواجه نیست.



رحمانی در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه‌گذاران باید به اجرای واقعی طرح‌ها و حرکت آنها در مسیر تولید منجر شود، اضافه کرد: هدف از واگذاری زمین و حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد واحدهای تولیدی فعال، اشتغال‌زا و مولد است و باید اطمینان حاصل شود ظرفیت‌هایی که برای توسعه اقتصادی استان ایجاد می‌شود، در نهایت به مرحله تولید می‌رسد.





در جریان سفر استاندار به بوکان همچنین از واحد تولیدی «کیمیا کاوش کاران فرتاک» بازدید شد.



نخستین خط این واحد وارد مرحله تست تولید شده و با تکمیل چهار خط تولید، ظرفیت تولید سالانه ۷۵ هزار تن انواع روغن موتور، روانکار، گریس و ضدیخ خودرو را خواهد داشت و زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم می‌کند.



براساس برنامه‌ریزی انجام شده، تمامی خطوط این واحد تا آبان‌ماه امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد تا گامی دیگر برای تقویت تولید و اشتغال در مسیر صنعتی شدن بوکان باشد.





