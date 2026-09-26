فاطمه مجلل؛ اولین زن طلایی کاروان ایران در ناگویا
به گزارش کردپرس، فاطمه مجلل بعد از کسب مدال طلای رویینگ سبک وزن زنان بازیهای آسیایی ناگویا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شکر می کنم. از همه کسانی که در این مسیر مرا کمک کردند، تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که توانستم پرچم کشورم را بالا ببرم و دل مردم عزیز ایران را شاد کنم. خوشرنگ ترین رنگ مدال را گرفتم و از این بابت خیلی خوشحالم.
او در خصوص اینکه اولین زن طلایی کاروان ایران در ناگویا شده و اولین طلایی تاریخ رویینگ زنان در بازیهای آسیایی به شمار می رود، بیان کرد: بله در تاریخ بازیهای آسیایی در رویینگ زنان مدال طلا نداشتیم و من اولین نفر هستم. خیلی تلاش کردم این طلسم را بشکنم و اولین دختری باشم که برای کشور عزیزماندر این رشته طلا کسب میکنم.
مجلل ادامه داد: دو سال است که مداوم در اردو هستیم و در شرایط سخت، زمستان و تابستان تمرین می کنیم. این را هم بگویم که تشکر می کنم از آقای وزیر که فدراسیون ما را جدا کردند و این خیلی به ما کمک کرد تا پیشرفت کنیم. فدراسیون ما این مدت خیلی پیشرفت کرد و این طلا را هم مدیون این اتفاق هستیم.
دختر طلایی رویینگ ایران در پایان گفت: مدالم را به دختران ایرانی تقدیم میکنم. امیدوارم تمام دختران ایران در همه زمینه ها موفق باشند.
به گزارش کردپرس، بازیهای آسیایی ناگویا از ۲۸ شهریور آغاز شد و کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با ۵۲۲ ورزشکار، مربی، داور و همراه، شامل ۳۰۵ ورزشکار، در این رقابتها حضور یافتند.
در میان اعضای کاروان اعزامی، ۲۰ نفر از آذربایجانغربی در ۱۱ رشته ورزشی حضور دارند که شامل ۱۵ ورزشکار، ٣مربی، یک سرپرست و یک نفر به عنوان داور است.
«مرتضی شریفی»، «مبین نصیری» و «محمد ولیزاده» در والیبال، «علی حیدریان» در هندبال، «علی صمدی»، «امیرحسین اجلالی»، «امید خجسته»، «محمدرضا شادلو» و «امیررضا علیاکبری» در کبدی، «علی پاکدامن» در شمشیربازی، «امیر اسماعیلی» در بوکس، «فاطمه مجلل» در روئینگ، «آریا مامعبدالله» در ژیمناستیک، «علی عالیپور» در وزنهبرداری و «حسن جانفشان» در پاراتنیس روی میز، ورزشکاران آذربایجانغربی حاضر در این دوره از بازیها هستند.
همچنین «شهرام احمدی» به عنوان سرپرست در رشته روئینگ و «نواب تازهقلعه» در کبدی، «مبین محمدزاده» در بازیهای الکترونیکی، «پری مردمیدان» در بوچیا به عنوان مربی و «ولی باقری» در کبدی نیز به عنوان داور، از استان آذربایجانغربی در این رقابتها حضور دارند.
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