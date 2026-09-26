واکنش کردهای عراق به خروج آمریکا از اقلیم کردستان
به گزارش کردپرس، بر اساس توافقی که بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۲۴ برای پایان تدریجی مأموریت ائتلاف بینالمللی علیه داعش در عراق امضا کردند، نیروهای ائتلاف پس از خروج از دیگر پایگاههای خود، اکنون تنها در فرودگاه اربیل حضور دارند و قرار است تا ۳۰ سپتامبر به طور کامل عراق را ترک کنند.
شهروندان کرد در اربیل به روزنامه عرب نیوز گفته اند که یکی از نگرانیهای اصلی آنها این است که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف، چه نیرویی توانایی مقابله با پهپادها و موشکهایی را خواهد داشت که طی سالهای گذشته بارها اقلیم کردستان را هدف قرار دادهاند.
شرزاد فرهادی، فروشنده ۴۷ ساله لوازم الکترونیکی در بازار قدیمی اربیل، خروج نیروهای ائتلاف را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت: «ما خودمان نمیتوانیم موشکهایی را که از سوی ایران میآیند رهگیری کنیم.»
نیروهای ائتلاف طی سالهای گذشته شماری از پهپادها و موشکهای حامل مواد منفجره را بر فراز اقلیم کردستان منهدم کردهاند. برخی از این حملات پایگاههای نیروهای ائتلاف را هدف قرار داده و برخی دیگر به مناطقی از جمله تأسیسات نفتی اقلیم اصابت کرده است. مقامهای کرد عراقی در بسیاری از موارد، گروههای مسلح را مسئول این حملات معرفی کردهاند.
همزمان با تشدید درگیریهای منطقهای، حملات گروههای مسلح در داخل عراق نیز افزایش یافت و علاوه بر نیروهای آمریکایی، مناطقی در اربیل نیز هدف حملات پهپادی قرار گرفتند.
هاشم سعید، فروشنده ۶۲ ساله تسبیح در اربیل، با اشاره به نقش نیروهای آمریکایی در مقابله با این حملات گفت: «اگر آمریکا اینجا نباشد، چه کسی آنها را رهگیری خواهد کرد؟» او افزود که سلاحهای موجود در اقلیم برای مقابله با چنین حملاتی کافی نیستند.
نیروهای ائتلاف بینالمللی در سال ۲۰۱۴ و در پی تصرف مناطق گستردهای از عراق و سوریه توسط داعش وارد منطقه شدند. داعش در سال ۲۰۱۷ در عراق و در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد، اما نیروهای ائتلاف برای مقابله با بقایای این گروه همچنان در منطقه باقی ماندند. نیروهای ائتلاف پیشتر خروج خود از سوریه را نیز آغاز کردهاند.
فرهادی در عین حال هشدار داد که خروج نیروهای ائتلاف میتواند زمینه را برای بازگشت داعش و بیثباتی دوباره در منطقه فراهم کند.
با این حال، همه شهروندان اقلیم نگاه یکسانی به خروج آمریکا ندارند. زیروان سعید، فروشنده ۴۱ ساله لوازم الکترونیکی در اربیل، معتقد است خروج ائتلاف میتواند بهانه گروههای مسلح برای حمله به اقلیم را از میان ببرد و این را «پیامد مثبت» خروج نیروهای خارجی میداند.
در بغداد نیز نگاه متفاوتی به این تحول وجود دارد. عبدالله الکینانی، یکی از شهروندان بغداد، با اشاره به پایان حضور نیروهای خارجی گفت تا زمانی که همه نیروهای خارجی خاک عراق را ترک نکنند، حاکمیت کامل عراق تحقق پیدا نمیکند.
مقامهای دولت عراق نیز خروج نیروهای ائتلاف را گامی در جهت تقویت حاکمیت کشور میدانند و اول اکتبر، یک روز پس از خروج کامل نیروهای ائتلاف، را به عنوان «روز حاکمیت» مورد توجه قرار دادهاند.
در مجموع، واکنشهای مطرحشده در اربیل نشان میدهد خروج آمریکا برای بخشی از جامعه کرد عراق بیش از آنکه صرفاً یک تحول مربوط به حاکمیت عراق باشد، با یک پرسش امنیتی مشخص پیوند خورده است: پس از خروج نیروهای آمریکایی، چه سازوکاری از اقلیم در برابر حملات پهپادی و موشکی و همچنین تهدید احتمالی داعش محافظت خواهد کرد.
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