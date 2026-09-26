پنج کشته و هفت زخمی در سه استان سوریه

سرویس سوریه - در پی چند حادثه خشونت‌آمیز در استان‌های ادلب، حلب و دیرالزور سوریه، پنج نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش کردپرس، در سه استان ادلب، حلب و دیرالزور سوریه طی چند حادثه جداگانه، پنج نفر از جمله دو کودک و یک جوان کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. این حوادث شامل حمله به یک خانه در حومه ادلب، پرتاب بمب به داخل یک منزل مسکونی، درگیری میان دو خانواده در دیرالزور و یک مورد قتل مرتبط با تجارت مواد مخدر در حلب بوده است.

در شهرک بابولین در حومه ادلب، گروهی به یک منزل مسکونی یورش بردند که در پی آن یک زن و همسرش به‌شدت زخمی شدند. بر اساس منابع محلی، یکی از افرادی که به خانه حمله کرده، از بستگان زن ساکن این منزل بوده است.

همچنین در روستای مرتین در حومه ادلب، افرادی بمبی را از طریق یک روزنه به داخل یک خانه پرتاب کردند که در نتیجه آن دو کودک جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در روستای الکشمه در حومه دیرالزور نیز درگیری میان دو خانواده رخ داد که در جریان آن یک جوان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در آخرین مورد، مردی در منطقه پل الحاج در شهر حلب توسط یکی از دوستانش کشته شد و جسد او در نزدیکی مسیر راه‌آهن رها شد. بر اساس منابع محلی، این دو نفر به دلیل تجارت مواد مخدر با یکدیگر درگیر شده بودند و فرد مظنون به قتل نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.