مدیران فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه اعلام کردند با وجود اعلام محدودیت‌های آمریکا علیه خطوط هوایی ایران، تاکنون هیچ دستور رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عراق برای توقف پروازهای شرکت‌های ایرانی به فرودگاه‌های اقلیم کردستان دریافت نکرده‌اند و پروازها همچنان ادامه دارد.

به گزارش کردپرس، مدیران فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه اعلام کردند تاکنون هیچ دستور رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت حمل‌ونقل عراق برای توقف پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران به فرودگاه‌های اقلیم کردستان دریافت نکرده‌اند و پروازها همچنان طبق روال ادامه دارد.

احمد هوشیار، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی اربیل، امروز چهارشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ به رووداو گفت: «تاکنون سازمان هواپیمایی کشوری عراق ما را از توقف پروازهای شرکت‌های ایرانی مطلع نکرده و پروازها همچنان ادامه دارد.»

وی افزود هر تصمیم یا دستورالعمل رسمی که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عراق به فرودگاه اربیل ابلاغ شود، اجرا خواهد شد، اما تاکنون هیچ نامه رسمی در این زمینه دریافت نشده است.

همزمان، ریباز محمد، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی جلال طالبانی، نیز اعلام کرد توقف پروازهای شرکت‌های ایرانی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری عراق و وزارت حمل‌ونقل است و تاکنون هیچ دستورالعملی برای توقف این پروازها به فرودگاه سلیمانیه ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات سازمان هواپیمایی کشوری عراق ممکن است از طریق تماس تلفنی یا پیام به فرودگاه‌های اقلیم اطلاع داده شود، تأکید کرد فرودگاه‌های اقلیم کردستان از تمامی تصمیمات و دستورالعمل‌های رسمی این سازمان پیروی می‌کنند.

از سوی دیگر، یک منبع در سازمان هواپیمایی کشوری عراق به رووداو گفت که تصمیم مربوط به پروازهای شرکت‌های ایرانی هنوز وارد مرحله اجرا نشده است و حتی قرار است یک پرواز از مشهد ایران شامگاه چهارشنبه در فرودگاه بغداد به زمین بنشیند.

این منبع توضیح داد که منظور از این تصمیم، جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه‌های عراق نیست، بلکه ارائه خدماتی مانند سوخت‌گیری و تعمیر و نگهداری هواپیماهای این شرکت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

این اظهارات پس از آن مطرح شده است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز ۲۰ سپتامبر در گفت‌وگو با شبکه CNBC اعلام کرد از ۲۳ سپتامبر تمامی خطوط هوایی ایران در سراسر جهان مشمول محدودیت خواهند شد.

بسنت گفته بود در صورت فرود هواپیماهای ایرانی در هر فرودگاهی، نباید به آنها سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه شود و فروش بلیت آنها نیز نباید انجام گیرد و طرف‌هایی که این خدمات را ارائه کنند، با خطر حذف از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا مواجه خواهند شد.