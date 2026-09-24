به گزارش کردپرس، روزنامه «العربی الجدید» به نقل از منابع عراقی اعلام کرد که علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، مهلت جدیدی برای اجرای روند خلع سلاح گروه‌های مسلح تعیین کرده است که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. این تصمیم به معنای لغو مهلت پیشین است که قرار بود در ۳۰ سپتامبر سال جاری به پایان برسد.

بر اساس این گزارش، سفر زیدی به آمریکا پس از آن انجام شده که وی شامگاه یکشنبه گذشته با رهبران چارچوب هماهنگی و شماری از رهبران ارشد شیعه درباره تعویق پرونده خلع سلاح گروه‌های مسلح تا سال ۲۰۲۷ به توافق رسیده است.

منابع عراقی همچنین گفته‌اند که در آینده نزدیک، یک مدیریت جدید در داخل حشد شعبی برای رسیدگی به پرونده تحویل سلاح گروه‌های مسلح تشکیل خواهد شد و این روند تحت نظارت دولت عراق انجام می‌شود.

بر اساس طرح مورد توافق، اجرای این روند از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. در این مرحله، حشد شعبی سلاح‌ها، مهمات و تجهیزات گروه‌ها را ثبت و فهرست‌برداری کرده و محل نگهداری و سازوکار استفاده از آنها را مشخص می‌کند؛ به‌جای آنکه این سلاح‌ها به‌صورت مستقیم به وزارت دفاع یا وزارت کشور تحویل داده شوند.

این توافق همچنین شامل اعطای «مصونیت» به فرماندهان و اعضای گروه‌های مسلح در برابر هرگونه پیگرد و فراهم کردن امکان ورود آنها به روند سیاسی و نامزدی در انتخابات آینده است. در مقابل، فرماندهان و اعضای این گروه‌ها باید تعهد دهند که فعالیت نظامی یا مسلحانه‌ای خارج از چارچوب دولت انجام ندهند و برای تشکیل گروه‌های مسلح جدید نیز اقدام نکنند.

منابع مورد استناد «العربی الجدید» گفته‌اند که زیدی به‌طور مطلق با اجرای مرحله‌ای روند خلع سلاح مخالفت نکرده، اما درباره برخی بندهای توافق و سازوکار اجرای آن ملاحظاتی داشته است.

به گفته این منابع، زیدی همچنین هشدار آمریکا درباره تبدیل شدن روند خلع سلاح به یک اقدام صرفاً تشریفاتی را به رهبران چارچوب هماهنگی منتقل کرده و تأکید کرده است که تمدید مهلت خلع سلاح، گزینه مطلوب نبوده، بلکه به دلیل کمبود زمان و نگرانی از وقوع درگیری مسلحانه میان این گروه‌ها و ارتش عراق مطرح شده است.

زیدی به رهبران شیعه گفته است که آمریکا در این پرونده به اقدامات عملی، نه صرفاً اعلام مواضع سیاسی درباره ساماندهی سلاح، نیاز دارد. وی پیشنهاد کرده است پیش از نهایی شدن پیش‌نویس توافق، تماس‌های بیشتری با واشنگتن انجام شود.

بر اساس این گزارش، زیدی قرار است در دیدار با دونالد ترامپ در نیویورک، موضوع خلع سلاح گروه‌های مسلح را نیز مورد بحث قرار دهد و پس از آن، تصمیم نهایی در داخل عراق اتخاذ شود؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از واکنش احتمالی آمریکا و احتمال اعمال تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه بغداد عنوان شده است.