محکومیت ۷ ساله نماینده پارلمان عراق در پرونده فساد مالی

دادگاه عراق عالیه نصیف، نماینده مجلس نمایندگان این کشور، را در پرونده فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی به هفت سال حبس محکوم کرد و برای وی جریمه مالی و بازگرداندن اموال نیز تعیین کرد.

به گزارش کردپرس، حکم هفت سال حبس برای عالیه نصیف، عضو مجلس نمایندگان عراق، به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از اموال عمومی صادر شده است.

بر اساس جزئیاتی که السومریه نیوز منتشر کرده، این حکم قضایی همچنین شامل الزام نصیف به پرداخت مبالغی به خزانه دولت عراق در چارچوب پرونده‌های مربوط به رشد نامتعارف ثروت و تحصیل غیرمشروع مال است.

در همین حال، هیئت نزاهت فدرال عراق اعلام کرد دادگاه مرکزی رسیدگی به جرایم مبارزه با فساد عالیه نصیف را به دلیل تحصیل مال از طریق غیرمشروع به هفت سال حبس محکوم کرده و وی را ملزم به بازگرداندن ارزش اموال و پرداخت جریمه‌ای معادل آن کرده است.

بر اساس بیانیه این هیئت، ارزش کسب غیرمشروع تعیین‌شده برای عالیه نصیف ۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۰ هزار دینار عراقی و ۱۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا بوده است و جریمه‌ای معادل این مبلغ نیز برای وی تعیین شده است. در مجموع، ارزش مبالغی که طبق حکم باید بازگردانده و پرداخت شود، بیش از ۶۱ میلیارد دینار اعلام شده است.

دادگاه همچنین در پرونده دیگری، وی را به سه سال حبس مشدد به اتهام پنهان کردن اطلاعات در فرم اظهارنامه مالی محکوم کرده، اما با اعمال مجازات شدیدتر، حکم هفت سال حبس اجرا خواهد شد.

دادگاه همچنین توقیف اموال منقول و غیرمنقول وی را تأیید کرده و به هیئت نزاهت فدرال اجازه داده است پس از قطعی شدن حکم، برای جبران خسارت درخواست غرامت کند.