ویسی آکتاش: جایگاه حقوقی و سیاسی اوجالان باید به رسمیت شناخته شود
به گزارش کردپرس، ویسی آکتاش در گفتوگو با روزنامه اسپانیایی «رِبلیون» که حدود ۳۰ سال است در این کشور منتشر میشود، آخرین تحولات «روند صلح و جامعه دموکراتیک» را ارزیابی کرد.
آکتاش با اشاره به فراخوان ۲۷ فوریه عبدالله اوجالان گفت با انحلال PKK و کنار گذاشتهشدن سلاحها، مرحله مهمی پشت سر گذاشته شده است؛ اما بهدلیل کمبود گامهای عملی در زمینه دموکراتیکسازی، هنوز نمیتوان از تحقق صلح سخن گفت.
عضو دبیرخانه امرالی درباره جایگاه اوجالان اظهار داشت: «تأثیر سیاسی و اجتماعی آقای اوجالان یک واقعیت است. نادیدهگرفتن این واقعیت، به معنای نادیدهگرفتن یکی از بازیگران اصلی روند خواهد بود. جایگاه حقوقی او باید در چارچوب قوانین یک دولت دموکراتیک تعیین شود.»
وی افزود باید امکان برقراری ارتباط و انجام دیدارهای منظم در امرالی فراهم شود و اوجالان بتواند در قالب یک سازوکار صلح با وکلا، نمایندگان سیاسی و اعضای پارلمان دیدار کند.
آکتاش ادامه داد: «برای آنکه روند بهشکلی سالم پیش برود، لازم است نقش آقای اوجالان بهعنوان مخاطب رسمی و هماهنگکننده روند، از نظر حقوقی به رسمیت شناخته شود.»
چهار گام اساسی برای پیشبرد روند
آکتاش قانون چارچوبی تصویبشده را نه قانون نهایی، بلکه آغاز یک فرایند توصیف کرد و گفت باید بستر حقوقی لازم برای گذار به «ادغام دموکراتیک» فراهم شود.
او چهار گام اصلی برای ادامه روند برشمرد و گفت در گام نخست باید اعتماد میان طرفها ایجاد و زمینه گفتوگو فراهم شود. همچنین لازم است زیر نظر پارلمان و با حضور نمایندگان همه احزاب، «کمیسیون دائمی صلح و جامعه دموکراتیک» با اجماعی گسترده تشکیل شود.
به گفته آکتاش، گام دوم به رسمیت شناختن حقوقی نقش اوجالان است. در گام سوم نیز باید پس از قانون چارچوبی، قوانین جدیدی تصویب و اصلاحات دموکراتیک در قانون اساسی انجام شود. گسترش آزادیهای سیاسی و حق تشکلیابی، تضمین حقوق زبان و فرهنگ کُردی، پایاندادن به انتصاب سرپرست برای شهرداریها و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم نیز در همین مرحله قرار میگیرند.
او درباره گام چهارم گفت روند موجود باید در سراسر ترکیه به فرایندی برای دموکراتیکسازی تبدیل شود و حل دموکراتیک مسئله کُرد نیز زمینه ایجاد یک جمهوری دموکراتیک را فراهم کند.
ضرورت تصویب قانون ادغام دموکراتیک
آکتاش با اشاره به کاستیهای قانون چارچوبی گفت اگرچه این قانون درباره بازگشت اعضای مسلح جنبش کُردی، آزادی زندانیان سیاسی و بازگشت افرادی که بهدلیل اندیشهها و فعالیتهای خود ناچار به زندگی در خارج از کشور شدهاند، برخی تضمینها را پیشبینی میکند، هنوز با تضمین ادغام در جامعهای دموکراتیک فاصله دارد.
او یکی از مهمترین کاستیهای این قانون را نبود تضمین برای بازگشت امن افراد مسلح دانست و گفت: «نمیتوان صرفاً به یک گریلا گفت سلاحش را زمین بگذارد و بازگردد. باید تضمین شود که او چگونه میتواند در امنیت و آزادی زندگی کند و بهعنوان شهروندی برابر از حقوق خود برخوردار باشد. تضمین حقوقی صلح باید تأثیری عینی و ملموس بر زندگی مردم بگذارد.»
ادغام دموکراتیک در برابر همانندسازی
عضو دبیرخانه امرالی گفت «ادغام دموکراتیک» از سوی اوجالان بهعنوان راهی سوم در برابر جذب اجباری و همانندسازی فرهنگی پیشنهاد شده است.
به گفته او، ادغام دموکراتیک برای مردم کُرد به این معناست که ضمن حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، بهصورت داوطلبانه در ساختار دولت مشارکت کنند و از جایگاهی برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشند.
آکتاش افزود این مفهوم در عمل مستلزم برداشتن موانع مربوط به نامهای جغرافیایی کُردی، تضمین نمایندگی سیاسی، برقراری برابری اقتصادی و سیاسی و بهرسمیتشناختن حقوق زبانی و فرهنگی کُردهاست و با پارادایم «ملت دموکراتیک» اوجالان ارتباط دارد.
آکتاش در پایان گفت عبدالله اوجالان همواره بر ضرورت تصویب سه قانون بنیادین تأکید کرده است: «قانون جامعه دموکراتیک» مبتنی بر فرهنگ صلح، «قانون شهروندی آزاد» و «قانون دموکراسی محلی».
او افزود: «ادغام دموکراتیک را میتوان با سه مفهوم توضیح داد: برابری، هویت و اراده آزاد.»
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