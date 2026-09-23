سخنگوی دم پارتی: در روزهای آینده تحولات مهمی در زمینه خلع سلاح رخ خواهد داد
عایشه گل دوغان سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، با اشاره به ادامه تماسها میان مقامهای دولت، عبدالله اوجالان و مدیریت جنبش کُردی اعلام کرد که در روزهای آینده تحولات مهمی در زمینه خلع سلاح انتظار میرود. او تأکید کرد نقش اوجالان در این روند باید در دو بعد «خلع سلاح» و «گذار به سیاست دموکراتیک» بررسی شود.
دوغان در یک نشست خبری در مقر این حزب، نتایج نخستین جلسه شورای اجرایی مرکزی پس از پنجمین کنگره عادی حزب و آخرین تحولات «روند صلح و جامعه دموکراتیک» را تشریح کرد.
دوغان قانون چارچوبی تصویبشده در پارلمان را نخستین گام از مجموعهای از قوانین دانست و گفت اقداماتی که با هدف کنار گذاشتن خشونت از مسئله کُرد انجام میشوند، علاوه بر ایجاد فرصتهای سیاسی و حقوقی، مسئولیتهای تاریخی مهمی نیز به همراه دارند. به گفته او، تماسها میان مقامهای دولتی، عبدالله اوجالان و مدیریت جنبش درباره خلع سلاح همچنان ادامه دارد.
وی افزود: «در روزهای آینده انتظار داریم تحولات مهمی در زمینه خلع سلاح رخ دهد؛ زیرا فعالیتهای میدانی بهصورت متقابل در حال انجام است و سازوکار ایجادشده برای این منظور فعالیت میکند. هر زمان تحول مشخصی به وجود آید که امکان اطلاعرسانی عمومی درباره آن وجود داشته باشد، جزئیات با افکار عمومی در میان گذاشته خواهد شد.»
سخنگوی دم پارتی حضور رسمی اوجالان در هیئت مربوطه را برای موفقیت فعالیتهای میدانی ضروری دانست و گفت: «آغاز رسمی فعالیت عبدالله اوجالان بهعنوان هماهنگکننده خلع سلاح و گذار به سیاست دموکراتیک، تأثیری مثبت بر روند خواهد داشت. برای پیشبرد سریعتر این فعالیتها، تشکیل گروههای کاری مختلف نیز ضروری است.»
دوغان تأکید کرد که نقش اوجالان نباید صرفاً از زاویه خلع سلاح بررسی شود و افزود: «از یک سو خلع سلاح و از سوی دیگر گذار به سیاست دموکراتیک مطرح است. این روند، فرایند گذار دائمی از درگیری به سیاست دموکراتیک است و تمام سازوکارها باید متناسب با این هدف فعالیت کنند.»
او همچنین از نبود شفافیت درباره چهار کمیسیون فرعی تشکیلشده زیر نظر «هیئت پیگیری و ارزیابی» انتقاد کرد و گفت تاکنون هیچ توضیحی درباره اعضای این کمیسیونها و شیوه فعالیت آنها ارائه نشده است. دوغان خواستار فعالیت هماهنگ و مؤثر این کمیسیونها و تشکیل سریع هیئت نظارت پارلمان پس از آغاز دوره جدید قانونگذاری در اول اکتبر شد.
به گفته سخنگوی دم پارتی، هیئت نظارت پارلمان باید بر مبنای نمایندگی عادلانه، مشارکت گسترده و رویکردی فراگیر تشکیل شود. او تأکید کرد که پارلمان برای پایان دائمی درگیریها، تقویت سیاست دموکراتیک و برداشتن موانع مشارکت سیاسی، مسئولیتهای مهمی بر عهده دارد.
دوغان دموکراتیکسازی و حاکمیت قانون را از ارکان اصلی صلح دانست و گفت: «صلح به معنای ایجاد نظمی سیاسی و اجتماعی است که در آن حقوق مردم به رسمیت شناخته شود، بیعدالتیها جبران شود و جامعه بتواند با اطمینان به آینده نگاه کند.» وی خواستار اجرای فوری و کامل احکام دادگاه قانون اساسی ترکیه و دادگاه حقوق بشر اروپا و تضمین حاکمیت قانون برای همه شد.
او همچنین بر فراهم شدن امکان ارتباط مستقیم اوجالان با روزنامهنگاران، دانشگاهیان، سیاستمداران، مدافعان حقوق بشر و گروههای مختلف جامعه تأکید کرد و افزود: «موضوعی با اهمیت تاریخی مانند صلح باید با زبانی مسئولانه و مبتنی بر واقعیت بررسی شود، نه با تخریب، گمانهزنی و اطلاعات گمراهکننده.»
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