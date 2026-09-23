تاکید احمد الشرع بر آموزش به زبان کردی و حفظ حقوق کردها در سوریه

سرویس جهان- احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، با تأکید بر حق کردهای این کشور برای آموزش به زبان کردی و حفظ حقوق فرهنگی و مدنی آنان، گفت دولت دمشق به دنبال تضمین حقوق همه شهروندان سوری، از جمله کردها، در چارچوب وحدت و حاکمیت ملی سوریه است.

به گزارش کردپرس، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در نشست شورای آتلانتیک در نیویورک درباره وضعیت کردها، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و تحولات مناطق شمال‌شرق سوریه، بر یکپارچگی سرزمینی سوریه در کنار به‌رسمیت‌شناختن حقوق کردها تأکید کرد.

الشرع گفت سوریه کشوری متنوع از نظر دینی، فرهنگی و قومی است و کردها نیز بخشی از جامعه سوریه هستند و در چارچوب دولت سوریه زندگی می‌کنند. به گفته او، پس از توافقی که با نیروهای مستقر در مناطق شمال‌شرق سوریه حاصل شد، دولت اکنون کنترل تقریباً تمام سرزمین سوریه، به‌ویژه مناطقی را که پیش‌تر تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بود، در اختیار دارد و روند ادغام نیز به خوبی پیش رفته است.

رئیس‌جمهور سوریه افزود پیش از اجرای این روند، دولت فرمان شماره ۱۳ را صادر کرد؛ اقدامی که به گفته او، هم یک وظیفه دولت و هم حقی برای کردهای ساکن سوریه است. بر اساس این فرمان، حقوق فرهنگی و زبانی کردها در سوریه به رسمیت شناخته شده است. او گفت جزئیات اجرای این فرمان، از جمله چگونگی اجرای آن در نظام آموزشی، در اختیار تیم‌های فنی وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. الشرع همچنین گفت توافق شده است که در مناطق کردنشین، آموزش به زبان کردی انجام شود. به گفته او، این فرمان با استقبال گسترده روبه‌رو شده و پس از حدود ۱۰۰ سال، حقوق کردها به رسمیت شناخته شده است؛ اقدامی که به باور او زمینه را برای حضور کردها در جامعه سوریه و زندگی مسالمت‌آمیز و امن آنان در کنار دیگر سوری‌ها فراهم می‌کند.

الشرع در ادامه بر تفکیک میان جامعه کردهای سوریه و نیروهای مسلحی که پیش‌تر در مناطق کردنشین فعالیت می‌کردند تأکید کرد. او گفت موضوع ادغام مربوط به یک گروه یا یک نیروی مسلح بوده است، نه جامعه کردها، و این تمایز اهمیت زیادی دارد. به گفته او، آن گروه مسلح نماینده تمام مردم کرد سوریه نیست. الشرع همچنین درباره فرمان شماره ۱۳ گفت این فرمان در قانون اساسی آینده سوریه گنجانده خواهد شد و در حال حاضر نیز در کشور لازم‌الاجراست و روند اقدامات دولت بر اساس آن ادامه دارد.

رئیس‌جمهور سوریه در بخش دیگری از نشست، درباره تحولات شمال‌شرق سوریه و خروج نیروهای خارجی گفت روند خروج به‌صورت امن انجام شده و منطقه پس از آن با مشکل یا خلأ امنیتی جدی مواجه نشده است. او گفت نیروهای دولت سوریه کنترل این منطقه را به دست گرفته‌اند و همان‌طور که پیش‌تر اشاره کرده بود، نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال‌شرق سوریه در ساختار دولت ادغام شده‌اند و این نیرو دیگر به شکل سابق وجود ندارد و اکنون زیر نظر دولت فعالیت می‌کند. الشرع این تحول را بخشی از روند بازگرداندن وحدت سرزمینی، حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری سوریه دانست و گفت دمشق به دنبال پایان دادن به حضور پایگاه‌های نظامی خارجی در کشور و تقویت همکاری با کشورهای مختلف برای آموزش، کسب تجربه و تقویت توانمندی‌های سوریه است.

او همچنین در اشاره به مبارزه با داعش، نقش نیروهای مختلف سوری، از جمله نیروهای کرد و نیروهای دموکراتیک سوریه، در کارزار بین‌المللی علیه داعش را مورد توجه قرار داد.

الشرع در پاسخ به پرسشی درباره روابط دمشق با اقلیم کردستان عراق نیز گفت که روابط سوریه با اقلیم «بسیار خوب» است و دو طرف روابط اقتصادی و امنیتی خوبی دارند. او از روابط مثبت خود با مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، و دیگر گروه‌های سیاسی اقلیم سخن گفت و افزود این روابط هنوز در آغاز مسیر قرار دارد و می‌توان آن را در آینده گسترش داد. او همچنین گفت دمشق و اقلیم کردستان در جریان مسئله نیروهای دموکراتیک سوریه با یکدیگر ارتباط داشته‌اند و اقلیم در روند کمک به سوریه برای ادغام این نیروها در ساختار دولت سوریه نقش داشته است.