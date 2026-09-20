۱۷۸۹ کودک بازمانده از تحصیل در کردستان شناسایی شدند

سرویس کردستان - مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: در ابتدای سال تحصیلی، یک هزار و ۷۸۹ کودک در سن مدرسه به عنوان بازمانده از تحصیل در استان شناسایی شدند که پس از بررسی و پیگیری، بیش از ۶۰۰ نفر از آنان جذب مدارس شده یا مشکلات ثبت نامی آنها برطرف شده است.

به گزارش کرد پرس، سیدفواد حسینی روز یکشنبه در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش کردستان در سنندج اظهار کرد: آمار اولیه کودکان بازمانده از تحصیل از سوی وزارت آموزش و پرورش و از طریق تطبیق کدهای ملی متولدین استان با سامانه ثبت نام دانش آموزی استخراج شده است.

وی افزود: پس از شناسایی این افراد، وضعیت هر کودک به صورت موردی بررسی و علت بازماندن وی از تحصیل مشخص می شود تا متناسب با شرایط، اقدامات لازم برای بازگشت به چرخه آموزش انجام گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: با تلاش فرهنگیان و اجرای طرح شهید محمودوند، بیش از ۶۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در استان شناسایی و با پیگیری های انجام شده، جذب مدرسه شده یا مشکلات ثبت نامی آنان برطرف شده است.

حسینی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی تنها به فراهم کردن دسترسی فیزیکی دانش آموزان به مدرسه محدود نمی شود، گفت: هدف آموزش و پرورش این است که همه کودکان استان، حتی در دورافتاده ترین مناطق، از فرصت تحصیل و آموزش باکیفیت برخوردار باشند.

1789 کودک نیازمند پیگیری ویژه هستند

استاندار کردستان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، یک هزار و 789 کودک به عنوان بازمانده از تحصیل یا در معرض آسیب های اجتماعی در استان شناسایی شده اند.

آرش زره تن لهونی افزود: رسیدگی به وضعیت این کودکان نباید صرفاً در چارچوب مسئولیت آموزش و پرورش دنبال شود، بلکه دستگاه های مسئول باید با محوریت و پیگیری ویژه، شرایط هر یک از این کودکان را بررسی و برای بازگشت آنها به چرخه تعلیم و تربیت اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت برنامه ریزی دقیق برای آغاز سال تحصیلی و بازگشایی حضوری مدارس تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از کلاس های درس در سال گذشته به صورت مجازی برگزار شد، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید از حساسیت بیشتری برخوردار است و نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است.

استاندار کردستان درباره ساماندهی سرویس مدارس نیز اظهار کرد: در این زمینه نیازمند تصمیم گیری یکپارچه هستیم و اختیارات استان بر اساس دستورالعمل های ابلاغی و اختیارات هیات وزیران از نظر حقوقی بررسی خواهد شد.

لهونی افزود: در صورتی که اختیارات موجود برای تصمیم گیری در استان کفایت کند، موضوع در سطح استان تعیین تکلیف می شود و در غیر این صورت، برای تصمیم گیری نهایی به مراجع ملی منعکس خواهد شد.

وی همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش هماهنگی دستگاه های مرتبط با آموزش و پرورش شد و گفت: با کاهش بار اداری این مجموعه، امکان ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان و خانواده ها فراهم می شود.

عدالت، کیفیت و هویت؛ سه اولویت آموزش و پرورش

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش نیز در این نشست با بیان اینکه آموزش و پرورش خانواده ای گسترده است، گفت: همه اعضای این مجموعه از دانش آموزان و اولیا گرفته تا فرهنگیان، مدیران و سایر عوامل در مسیر حل مسائل و ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت نقش دارند.

فرشته حشمتیان اظهار کرد: نگاه به آموزش و پرورش باید جامع باشد و همه ارکان این مجموعه برای حل مسائل و ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت نقش آفرینی کنند.

وی «حل مسئله» و «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش» را از محورهای مهم مدیریت موفق عنوان کرد و افزود: مدیران باید علاوه بر برنامه ریزی، تقسیم کار و نظارت، حضور میدانی داشته باشند و مسائل آموزش و پرورش را در کنار بدنه این مجموعه پیگیری کنند.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر موضوع آموزش و پرورش گفت: رئیس جمهور در بیش از ۸۰ جلسه به موضوع آموزش و پرورش پرداخته است و همراهی وزیر کشور و معاون سازمان برنامه و بودجه نیز ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسائل این حوزه ایجاد کرده است.

حشمتیان با بیان اینکه تحول کشور از کلاس درس آغاز می شود، ادامه داد: تحقق تحول در آموزش و پرورش نیازمند نیروی انسانی کارآمد، محیط مناسب، تجهیزات کافی و محتوای موثر است و همه مولفه های موثر در فرآیند تعلیم و تربیت باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

وی عدالت، کیفیت و هویت را سه اولویت اصلی آموزش و پرورش دانست و گفت: این سه محور باید در سیاست گذاری، مدیریت و برنامه های این وزارتخانه مورد توجه قرار گیرد.