روایت واقعی دفاع مقدس باید به نسل امروز منتقل شود

سرویس کردستان - فرماندار سنندج گفت: همه ما مدیون جانفشانی کسانی هستیم که برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در جنگ با صدام از جان خود گذشتند و برنامه های هفته دفاع مقدس باید در مسیر انتقال روایت واقعی این ایثارگری ها به نسل امروز باشد.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در نشست ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان سنندج، با قدردانی از اعضای ستاد و دستگاه های اجرایی برای برنامه ریزی و تدارک برنامه های این هفته، اظهار کرد: ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ تحمیلی، نقطه ای مهم در تاریخ کشور است و ملت ایران در طول هشت سال جنگ، با ایستادگی و جانفشانی اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور توسط دولت بعث جدا شود.

وی افزود: هدف از برگزاری مناسبت ها و برنامه های هفته دفاع مقدس، در وهله نخست یادآوری رشادت ها و جانفشانی هایی است که برای دفاع از کشور صورت گرفته و باید تلاش کنیم این هدف در متن و محتوای برنامه ها فراموش نشود.

سجادی گفت: روایت جنگ نباید صرفاً محدود به آنچه در برخی فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی بازگو شده باشد. روایت های واقعی دفاع مقدس متعلق به همان جوانان، کودکان، زنان و مردانی است که در شرایط سخت و گاه با دست خالی از کشور خود دفاع کردند.

فرماندار سنندج ادامه داد: بسیاری از این ایثارگری ها هنوز برای نسل جوان به درستی روایت نشده است و برنامه های هفته دفاع مقدس باید فرصتی برای بازخوانی این روایت ها و معرفی ابعاد انسانی و واقعی آن دوران باشد.

سجادی از دستگاه های اجرایی شهرستان خواست متناسب با مأموریت و جامعه هدف خود در برنامه های هفته دفاع مقدس مشارکت فعال داشته باشند و گفت: انتظار نداریم همه دستگاه ها برنامه ای مشابه برگزار کنند؛ هر مجموعه باید متناسب با مأموریت خود و جامعه ای که با آن در ارتباط است، برنامه ریزی کند.

فرماندار سنندج همچنین بر توجه ویژه دستگاه ها به خانواده شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: اگر در دستگاه های اجرایی خانواده شهدا یا پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس حضور دارند، باید به مناسبت این هفته مورد توجه و تکریم قرار گیرند.

سجادی با اشاره به ضرورت رعایت شأن خانواده های شهدا در دیدارها، بیان کرد: هدف از سرکشی به خانواده شهدا، ایجاد احساس قدردانی و فراموش نشدن این خانواده هاست و نباید این دیدارها به تجمع های پرجمعیت تبدیل شود؛ بلکه بهتر است با مدیریت تعداد افراد حاضر، شأن و آرامش خانواده ها حفظ شود.

فرماندار سنندج با اشاره به برخی برنامه های پیش بینی شده در این هفته بر ضرورت هماهنگی دستگاه های مرتبط تأکید کرد.

وی همچنین بر نقش بخشداران در اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: بخشداران باید با برنامه ریزی ویژه، ظرفیت بخش ها و روستاها را نیز برای گرامیداشت این مناسبت به کار بگیرند.

وی افزود: شهرداری سنندج نیز مانند گذشته در حوزه فضاسازی محیطی مشارکت داشته باشد تا فضای عمومی شهر متناسب با هفته دفاع مقدس باشد.

سجادی همچنین بر استفاده از ظرفیت مساجد برای برگزاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و خواستار بررسی و انتخاب یکی از مساجد شهر سنندج برای اجرای برنامه های ویژه هفته دفاع مقدس شد.