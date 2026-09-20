سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه از پیشنهاد طرح روز بدون خودرو در دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: این پیشنهاد، اقدام مناسبی در راستای مدیریت مصرف انرژی است و باید دستگاه‌های اجرایی بر اساس دسته‌بندی مشخص، یک روز بدون خودرو را در سطح استان اجرا کنند.

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه مصرف انرژی استان، اظهار کرد: شرایط فعلی حوزه انرژی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله خسارت‌های ناشی از جنگ و الگوی مصرف انرژی در کشور قرار دارد و همین عوامل موجب شده است در حوزه برق و گاز با ناترازی مواجه باشیم.

استاندار کرمانشاه مدیریت مصرف انرژی را نخستین و کلیدی‌ترین راهکار برای عبور از ناترازی دانست و گفت: همراهی مردم در صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی اهمیت بسیار زیادی دارد و تجربه نشان داده است هر زمان مردم احساس کنند مسئولان صادقانه شرایط را با آنها در میان می‌گذارند، همکاری و همراهی می‌کنند.

دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه نباید تمام مسئولیت جبران‌ ناترازی انرژی به مردم واگذار شود، بیان کرد: اینکه هرجا با کمبود مواجه شدیم، صرفاً از مردم بخواهیم مصرف برق یا گاز خود را کاهش دهند، قابل قبول نیست؛ دستگاه‌های اجرایی باید همه ظرفیت‌های موجود را به کار بگیرند و با برنامه‌ریزی صحیح، برای رفع مشکلات اقدام کنند.

وی افزود: باید مشترکان واحدهای پرمصرف شناسایی شوند و با آنها متناسب با ضوابط برخورد شود تا هزینه مصرف نادرست یا پرمصرفی عده‌ای را همه مردم پرداخت نکنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برخی واحدهای پرمصرف از جمله خانه‌باغ‌ها و ویلاهایی که در طول هفته مورد استفاده قرار نمی‌گیرند اما همچنان مصرف انرژی دارند، گفت: این موارد باید شناسایی و بررسی شوند و در صورت ضرورت و طبق مقررات، محدودیت‌های لازم برای آنها اعمال شود تا بتوانیم محدودیت کمتری برای عموم مردم ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه هر میزان افزایش ظرفیت تولید می‌تواند در مدیریت ناترازی مؤثر باشد، بیان کرد: اگر امکان تولید هزار و یک مگاوات وجود دارد، نباید به هزار مگاوات اکتفا کنیم؛ حتی یک مگاوات افزایش تولید نیز در شرایط فعلی اهمیت دارد و باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش توان تولید استفاده کنیم.

استاندار کرمانشاه بر جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز تأکید کرد و گفت: اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر موجب کاهش حدود هشت درصدی هدر رفت انرژی برق شده است که جای تقدیر دارد، اما این روند باید با جدیت و شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

دکتر حبیبی با اشاره به ذخیره سوخت دوم در نیروگاه‌های استان افزود: گزارش‌های ارائه شده از سوی مدیران نیروگاه‌ها امیدوارکننده بود و نشان می‌دهد برای شرایط پیش‌رو آینده‌نگری و برنامه‌ریزی شده است و همه دستگاه‌ها از جمله شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید همکاری کنند تا ذخایر اطمینان‌بخشی در اختیار نیروگاه‌ها باشد و در شرایط ضروری بتوان از این ذخایر استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه خواستار انجام تعمیرات ضروری نیروگاه‌ها پیش از آغاز فصل سرد شد و گفت: در صورت وجود ضرورت برای تعمیرات، زمان انجام آن باید محدود باشد و این اقدامات تا اوایل آبان انجام شود تا در زمان اوج مصرف با مشکل مواجه نشویم و نیروگاه‌ها بتوانند با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند.

حبیبی با اشاره به پیشنهاد اجرای روز بدون خودرو در دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: این پیشنهاد، اقدام مناسبی در راستای مدیریت مصرف انرژی است و باید دستگاه‌های اجرایی بر اساس دسته‌بندی مشخص، یک روز بدون خودرو را در سطح استان اجرا کنند.

وی از تداوم دورکاری ادارات در روزهای پنجشنبه تا پایان سال خبر داد و گفت: تداوم دورکاری پنجشنبه‌ها علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده نیز مؤثر باشد و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب دورکاری، خدمات خود را ادامه خواهند داد.

استاندار کرمانشاه افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و انتظامی تابع شرایط و ضوابط خاص خود هستند و نحوه اجرای این طرح برای آنها متفاوت خواهد بود.

مدیر ارشد استان بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره وضعیت انرژی تأکید کرد و گفت: برای اقناع افکار عمومی در خصوص دلایل کاهش تولید یا ضرورت مدیریت مصرف، باید یک سخنگوی واحد برای کارگروه انرژی استان تعیین شود تا اطلاعات دقیق و هماهنگ را در اختیار مردم قرار دهد.

وی افزود: چندگویی و ارائه اطلاعات متفاوت می‌تواند موجب سردرگمی مردم شود؛ بنابراین سخنگویی باید تعیین شود که به موضوعات مسلط باشد و اطلاعات لازم را از دستگاه‌های مختلف دریافت کرده و به صورت منسجم از طریق رسانه‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

استاندار کرمانشاه بر اجرای طرح پایش انشعابات غیرمجاز و شناسایی ماینرهای غیرمجاز تأکید کرد و گفت: با توجه به فرصت موجود باید مشخص شود چه تعداد انشعاب غیرمجاز، ماینر غیرمجاز یا واحدهای راکد ولی پرمصرف در استان وجود دارد و برای برخورد با این موارد، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و اجرایی انجام شود.

حبیبی توسعه انرژی خورشیدی را یکی دیگر از راهکارهای مدیریت ناترازی عنوان کرد و افزود: طرح‌های خوبی در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان در حال اجراست و واحدهای صنعتی بزرگ از جمله پتروشیمی، کارخانه سیمان و پلیمر نیز در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داده‌اند.

وی خواستار تجمیع اطلاعات مربوط به طرح‌های خورشیدی و تسریع در اجرای آنها شد و گفت: باید روند اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال شود تا هرچه سریع‌تر ظرفیت انرژی خورشیدی وارد مدار شده و به تأمین انرژی استان کمک کند.

استاندار کرمانشاه بر استفاده دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی تأکید کرد و گفت: دستورالعمل‌های دولت و وزارت نیرو در این زمینه باید با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری بررسی شود تا دستگاه‌هایی که امکان و توان اجرای طرح‌های خورشیدی را دارند، از این ظرفیت استفاده کنند.

حبیبی افزود: تسهیلاتی نیز در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای اجرای این طرح‌ها پیش‌بینی شده است که باید هماهنگی‌های لازم برای عملیاتی شدن هرچه سریع‌تر آن انجام شود.

وی بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: مردم باید در جریان اقداماتی که برای افزایش تولید، ذخیره‌سازی سوخت، توسعه انرژی خورشیدی، دورکاری و مدیریت مصرف انجام می‌شود قرار بگیرند و اگر در جایی کمبود یا محدودیتی وجود دارد، دلایل آن نیز به صورت شفاف برای مردم بیان شود.