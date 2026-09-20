دیدار مظلوم عبدی و استاندار حلب درباره روند ادغام
به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاستجمهوری سوریه، در ساختمان استانداری حلب با «عزام الغریب» استاندار حلب دیدار کرد و دو طرف درباره روند ادغام اداری، امنیتی و نظامی، وضعیت خدماترسانی و شرایط بازگشت ساکنان و آوارگان مناطق مشمول روند ادغام گفتوگو کردند. در این دیدار که با حضور «الهام احمد»، «محمود برخودان»، «خزنه نبی»، «جاسم العواد» و شماری دیگر از مسئولان برگزار شد، وضعیت عفرین و محلههای شیخ مقصود و اشرفیه و فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت ساکنان این مناطق نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به نوشته آژانس خبری هاوار، «مظلوم عبدی» به همراه «الهام احمد» سیاستمدار کُرد، «محمود برخودان» فرمانده تیپ کوبانی، «خزنه نبی» عضو کمیته ادغام و یکی از مسئولان مدیریت منطقه کوبانی با «عزام الغریب» و «جاسم العواد» فرمانده لشکر دوم ارتش سوریه دیدار کردند.
این نشست در ساختمان استانداری حلب برگزار شد و روند ادغام نهادهای اداری، امنیتی و نظامی و همچنین وضعیت خدماترسانی در مناطقی که روند ادغام در آنها در حال اجراست، مورد بحث قرار گرفت.
موضوع بازگشت ساکنان مناطقی که روند ادغام در آنها در حال اجراست نیز از محورهای این نشست بود. طرفین درباره فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت آوارگان و ادامه فعالیتهای خدماترسانی در این مناطق گفتوگو کردند.
در این چارچوب، وضعیت عفرین و محلههای شیخ مقصود و اشرفیه بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مسائل مربوط به بازگشت ساکنان و ادامه خدماترسانی در این مناطق مورد بحث قرار گرفت.
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