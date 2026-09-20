استاندار کردستان در سفر به مریوان چند طرح عمرانی و فرهنگی را بررسی کرد

سرویس کردستان - استاندار کردستان در سفر یک روزه به شهرستان مریوان، ضمن دیدار با امام جمعه این شهرستان، از طرح های عمرانی در حال اجرا بازدید و با حضور وی بخشی از کمربندی غربی مریوان به بهره برداری رسید.

به گزارش کرد پرس، آرش لهونی در بدو ورود به مریوان با ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه این شهرستان، دیدار و درباره مسائل و موضوعات مختلف شهرستان گفت وگو کرد.

این دیدار در منزل امام جمعه مریوان برگزار شد و در جریان آن، موضوعات و مسائل مختلف شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار کردستان در ادامه سفر خود از روند احداث زیرگذر محله موسک مریوان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

بخش دیگری از برنامه سفر استاندار کردستان به مریوان، به بهره برداری از بخشی از کمربندی غربی این شهر اختصاص داشت.

طول کل این پروژه سه هزار و ۲۰۰ متر و طول قطعه عملیاتی آن یک هزار و ۳۳۰ متر است که با هدف تفکیک بار ترافیکی درون شهری و برون شهری، افزایش ایمنی تردد، کاهش بار ترافیکی و کاهش زمان سفرهای درون شهری و برون شهری اجرا شده است.

پیشگیری از حوادث رانندگی، پاسخگویی به مطالبات مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان از دیگر اهداف اجرای این پروژه عنوان شده است.

در حاشیه مراسم بهره برداری از این پروژه، از میدان و مجسمه «خاتون خورشید»، مادر ماموستا قانع، شاعر نامدار کرد، نیز رونمایی شد.

استاندار کردستان در ادامه حضور خود در مریوان، با حضور در منزل ماموستا عین الدین الماسی، هنرمند پیشکسوت موسیقی و از چهره های شناخته شده هنری این شهرستان، از وی عیادت کرد.

ماموستا عین الدین الماسی در روزهای اخیر به دلیل مشکل در عملکرد کلیه ها در بیمارستان بستری بود و پس از مرخص شدن از بیمارستان، دوران نقاهت خود را در منزل سپری می کند.