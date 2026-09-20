انفجار در دیرالزور ۱۱ کشته بر جای گذاشت

سرویس سوریه - در پی انفجار یک انبار مهمات در منطقه عیاش در غرب دیرالزور، تاکنون ۱۱ نفر جان باخته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گزارش کردپرس، روز جمعه در منطقه عیاش در غرب دیرالزور انفجاری رخ داد که به گفته منابع مرتبط، ناشی از انفجار یک انبار مهمات وابسته به وزارت دفاع دولت موقت سوریه بوده است. در پی این حادثه تاکنون ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، عملیات جست‌وجو برای یافتن افراد احتمالی گرفتار یا جان‌باخته در محل انفجار همچنان ادامه دارد و آمار تلفات ممکن است افزایش یابد.