اجرای 1200 برنامه در هفته دفاع مقدس کردستان/جنگ های اخیر در کردستان مستندسازی می شود
به گزارش کرد پرس، سرهنگ علی کلوندی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سنندج، اظهار کرد: برنامه های هفته دفاع مقدس امسال از ۳۱ شهریور آغاز می شود و تا هفتم مهر ادامه خواهد داشت و دستگاه های اجرایی، نظامی، انتظامی، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها در اجرای این برنامه ها مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه تبیین، ترویج و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت، به ویژه در میان نسل جوان، از اهداف اصلی برنامه های هفته دفاع مقدس است، افزود: تقویت هویت ملی و دینی، تبیین نقش رهبری و مردم در دوران دفاع مقدس، انتقال میراث این دوران به نسل های جدید و تبیین دستاوردهای علمی و دفاعی کشور از دیگر محورهای برنامه های امسال است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان ادامه داد: امسال با توجه به شرایط کشور، رژه نیروهای مسلح در استان برگزار نمی شود و برنامه های هفته دفاع مقدس با محوریت سایر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تبیینی دنبال خواهد شد.
برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس
سرهنگ کلوندی گفت: نخستین روز هفته دفاع مقدس، ۳۱ شهریور، با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه داران ایثار و همبستگی ملی» نامگذاری شده و آیین سراسری تجلیل از پیشکسوتان در استان کردستان نیز در همین روز برگزار می شود.
وی افزود: این آیین با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان دستگاه های اجرایی و جمعی از فعالان این حوزه در استانداری کردستان برگزار خواهد شد و برنامه های مشابهی نیز در شهرستان های استان پیش بینی شده است.
«زنگ مقاومت» در مدارس کردستان
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان با اشاره به برنامه های روز اول مهر اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس، برنامه هایی با محوریت «جوانان، پیشگامان علم و اقتدار ملی» برگزار می شود و زنگ مقاومت با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان در مدارس استان نواخته خواهد شد.
سرهنگ کلوندی بر توجه به نسل جوان در برنامه های هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: برنامه هایی نیز برای دانشگاه ها و حوزه های علمیه استان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: دوم مهر با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان و قهرمانان» نامگذاری شده و دیدار و تکریم خانواده های شهدا و برنامه های مرتبط با شهدا در این روز برگزار خواهد شد.
اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان
سرهنگ کلوندی گفت: در روزهای دیگر هفته دفاع مقدس نیز برنامه هایی با محوریت نقش زنان و خانواده، پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیون، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان برگزار می شود.
وی افزود: تجلیل از سربازان، یادواره شهدا، دیدار با خانواده شهدا، حضور در نمازهای جمعه، برگزاری نشست های تبیینی در دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی و فضاسازی شهری از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان اظهار کرد: در حوزه برنامه های فرهنگی و آموزشی نیز نمایشگاه هایی با موضوع «مدرسه سنگر مقاومت»، طرح «هر مدرسه یک شهید»، جشنواره های فرهنگی و ورزشی و اعزام گروه های درمانی و سلامت به مناطق محروم برنامه ریزی شده است.
تکمیل یادمان شهدای گمنام در کردستان
سرهنگ کلوندی همچنین از پیگیری برای تکمیل یادمان های شهدای گمنام در استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از یادمان های شهدای گمنام استان تکمیل شده و تنها چند مورد از جمله یادمان های شهرستان های سروآباد و شهر دیگری که در حال تکمیل است، باقی مانده که تلاش می شود عملیات آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: یک یادمان نیز در کارخانه سیمان بیجار در دست اجراست که امیدواریم در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.
جمع آوری اسناد جنگ های اخیر در کردستان
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان یکی از مأموریت های این مجموعه را جمع آوری و مستندسازی اسناد مربوط به جنگ های اخیر عنوان کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، جمع آوری اسناد، تصاویر، فیلم ها و مدارک مرتبط با حوادث استان در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ کلوندی از همکاری دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و مردم در این زمینه قدردانی کرد و افزود: بخشی از اسناد مربوط به نقاط آسیب دیده، شهدا، مجروحان، رزمندگان و حوادث رخ داده در استان جمع آوری شده است.
وی از رسانه ها نیز خواست اسناد و مستندات موجود درباره حوادث جنگ های اخیر را در اختیار بنیاد حفظ آثار قرار دهند تا این اسناد جمع آوری، دسته بندی و برای استفاده پژوهشی و تولید آثار مستند حفظ شود.
سرهنگ کلوندی تاکید کرد: بخشی از این اسناد در آینده می تواند در قالب نمایشگاه ها و تولیدات فرهنگی و مستند در اختیار مردم قرار گیرد.
مستندسازی حوادث و ساماندهی اطلاعات شهدا
وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده را مستندسازی حوادث و ساماندهی اطلاعات مربوط به شهدا عنوان کرد و گفت: در جریان حوادث اخیر، فرآیند ثبت اطلاعات شهدا و پیگیری مراحل مربوط به شناسایی، تشییع و تدفین آنان نیز در استان دنبال شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان در پایان با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در ثبت و انتقال وقایع اظهار کرد: رسانه ها و خبرنگاران در کنار مردم و دستگاه های مسئول، نقش مهمی در ثبت رویدادها و انتقال صحیح آن به نسل های آینده دارند.
سرهنگ کلوندی همچنین خواستار استمرار همکاری رسانه ها برای تکمیل آرشیو اسناد دفاع مقدس و حوادث جنگ های اخیر در استان شد.
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