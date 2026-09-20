اجرای 1200 برنامه در هفته دفاع مقدس کردستان/جنگ های اخیر در کردستان مستندسازی می شود

سرویس کردستان - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ برنامه در قالب ۱۶ فصل و ۷۵ عنوان شاخص برای هفته دفاع مقدس در نقاط مختلف استان برنامه ریزی شده است.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ علی کلوندی روز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سنندج، اظهار کرد: برنامه های هفته دفاع مقدس امسال از ۳۱ شهریور آغاز می شود و تا هفتم مهر ادامه خواهد داشت و دستگاه های اجرایی، نظامی، انتظامی، فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها در اجرای این برنامه ها مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه تبیین، ترویج و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت، به ویژه در میان نسل جوان، از اهداف اصلی برنامه های هفته دفاع مقدس است، افزود: تقویت هویت ملی و دینی، تبیین نقش رهبری و مردم در دوران دفاع مقدس، انتقال میراث این دوران به نسل های جدید و تبیین دستاوردهای علمی و دفاعی کشور از دیگر محورهای برنامه های امسال است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان ادامه داد: امسال با توجه به شرایط کشور، رژه نیروهای مسلح در استان برگزار نمی شود و برنامه های هفته دفاع مقدس با محوریت سایر فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و تبیینی دنبال خواهد شد.

برگزاری آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس

سرهنگ کلوندی گفت: نخستین روز هفته دفاع مقدس، ۳۱ شهریور، با عنوان «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، طلایه داران ایثار و همبستگی ملی» نامگذاری شده و آیین سراسری تجلیل از پیشکسوتان در استان کردستان نیز در همین روز برگزار می شود.

وی افزود: این آیین با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، نیروهای نظامی و انتظامی، مسئولان دستگاه های اجرایی و جمعی از فعالان این حوزه در استانداری کردستان برگزار خواهد شد و برنامه های مشابهی نیز در شهرستان های استان پیش بینی شده است.

«زنگ مقاومت» در مدارس کردستان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان با اشاره به برنامه های روز اول مهر اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس، برنامه هایی با محوریت «جوانان، پیشگامان علم و اقتدار ملی» برگزار می شود و زنگ مقاومت با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان در مدارس استان نواخته خواهد شد.

سرهنگ کلوندی بر توجه به نسل جوان در برنامه های هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: برنامه هایی نیز برای دانشگاه ها و حوزه های علمیه استان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دوم مهر با عنوان «شهیدان، جانبازان، آزادگان و قهرمانان» نامگذاری شده و دیدار و تکریم خانواده های شهدا و برنامه های مرتبط با شهدا در این روز برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان

سرهنگ کلوندی گفت: در روزهای دیگر هفته دفاع مقدس نیز برنامه هایی با محوریت نقش زنان و خانواده، پشتیبانی مردمی، اصناف، سربازان، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیون، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان برگزار می شود.

وی افزود: تجلیل از سربازان، یادواره شهدا، دیدار با خانواده شهدا، حضور در نمازهای جمعه، برگزاری نشست های تبیینی در دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی و فضاسازی شهری از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان اظهار کرد: در حوزه برنامه های فرهنگی و آموزشی نیز نمایشگاه هایی با موضوع «مدرسه سنگر مقاومت»، طرح «هر مدرسه یک شهید»، جشنواره های فرهنگی و ورزشی و اعزام گروه های درمانی و سلامت به مناطق محروم برنامه ریزی شده است.

تکمیل یادمان شهدای گمنام در کردستان

سرهنگ کلوندی همچنین از پیگیری برای تکمیل یادمان های شهدای گمنام در استان خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از یادمان های شهدای گمنام استان تکمیل شده و تنها چند مورد از جمله یادمان های شهرستان های سروآباد و شهر دیگری که در حال تکمیل است، باقی مانده که تلاش می شود عملیات آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: یک یادمان نیز در کارخانه سیمان بیجار در دست اجراست که امیدواریم در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

جمع آوری اسناد جنگ های اخیر در کردستان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان یکی از مأموریت های این مجموعه را جمع آوری و مستندسازی اسناد مربوط به جنگ های اخیر عنوان کرد و گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و تحولات اخیر، جمع آوری اسناد، تصاویر، فیلم ها و مدارک مرتبط با حوادث استان در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ کلوندی از همکاری دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها و مردم در این زمینه قدردانی کرد و افزود: بخشی از اسناد مربوط به نقاط آسیب دیده، شهدا، مجروحان، رزمندگان و حوادث رخ داده در استان جمع آوری شده است.

وی از رسانه ها نیز خواست اسناد و مستندات موجود درباره حوادث جنگ های اخیر را در اختیار بنیاد حفظ آثار قرار دهند تا این اسناد جمع آوری، دسته بندی و برای استفاده پژوهشی و تولید آثار مستند حفظ شود.

سرهنگ کلوندی تاکید کرد: بخشی از این اسناد در آینده می تواند در قالب نمایشگاه ها و تولیدات فرهنگی و مستند در اختیار مردم قرار گیرد.

مستندسازی حوادث و ساماندهی اطلاعات شهدا

وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده را مستندسازی حوادث و ساماندهی اطلاعات مربوط به شهدا عنوان کرد و گفت: در جریان حوادث اخیر، فرآیند ثبت اطلاعات شهدا و پیگیری مراحل مربوط به شناسایی، تشییع و تدفین آنان نیز در استان دنبال شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت کردستان در پایان با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در ثبت و انتقال وقایع اظهار کرد: رسانه ها و خبرنگاران در کنار مردم و دستگاه های مسئول، نقش مهمی در ثبت رویدادها و انتقال صحیح آن به نسل های آینده دارند.

سرهنگ کلوندی همچنین خواستار استمرار همکاری رسانه ها برای تکمیل آرشیو اسناد دفاع مقدس و حوادث جنگ های اخیر در استان شد.