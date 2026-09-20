الگوی کشت سال زراعی جدید ابلاغ شد/اولویت با کاهش مصرف آب

سرویس کردستان - رئيس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ابلاغ الگوی کشت سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ با هدف کاهش مصرف آب و در اولویت قرار دادن مدیریت بهینه آب به استان های کشور خبر داد.

به گزارش کرد پرس، «غلامرضا گلمحمدی» با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال زراعی 1406-1405 از ابلاغ الگوی کشت به استان ها، پیش از فرا رسیدن سال زراعی جدید خبر داد و خواستار همکاری تمامی وزارتخانه ها برای اجرای مصوبه الگوی کشت شد.

او با بیان اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند همکاری همه دستگاه های مرتبط با کشاورزی است، افزود: علاوه بر وزارت جهاد کشاورزی لازم است که سایر دستگاه ها به ویژه وزارت نیرو، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه پای کار بیایند تا در تأمین آب، برق، سوخت و اعتبارات هماهنگی و همکاری مطلوب ایجاد شود.

به گفته «گلمحمدی» اگر تمامی نهاد ها پای کار بیایند، الگوی کشت به همان صورتی که تدوین شده، اجرا می شود؛ او درباره روند تهیه و ابلاغ الگوی کشت که هرساله انجام می شود هم بیان کرد: طبق روال دو سال اخیر، برنامه الگوی کشت را به استان ها و دهستان ها می فرستیم و پس از نظرسنجی و انجام اصلاحات، ابلاغ نهایی به معاونت زراعت ارسال می شود.

رئیس سازمان تات کاهش مصرف آب را مهم ترین هدف از اجرای الگوی کشت دانست و تأکید کرد: ارزیابی ما نشان می دهد که در سال زراعی 1403-1402 حدود 80 درصد و در سال زراعی 1404_1403حدود 84 درصد برنامه ابلاغی الگوی کشت اجرا شده و در سال زراعی فعلی در حال جمع بندی اطلاعات هستیم.

غلامرضا گلمحمدی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی سیاست های تنبیهی برای برخورد و مقابله با تخلف از الگوی کشت را ندارد، اظهار کرد: اگر در مواردی الگوی کشت اجرا نشده، باید دید که آب استفاده شده چگونه و از کجا تأمین شده است.

مطابق سخنان رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پیش بینی می شود که در سال زراعی فعلی بتوان به بالای 85 درصد خودکفایی و تا پایان برنامه، به بالای 90 درصد خودکفایی دست یافت.

الگوی کشت که ساده ترین تعریف آن؛ «کاشت محصول مناسب در مکان و زمان مناسب» است، به عنوان جامع ترین راهکار مقابله با مسائلی مانند کم آبی، تغییرات اقلیمی، ضرر و زیان کشاورزان، ساماندهی به صادرات، تعادل بازار و ... مهرماه 1401 پس از 50 سال مطرح شدن در ایران و بیست سال تأکید مدیران و کارشناسان، رونمایی و برای اجرا به استان ها ابلاغ شد.