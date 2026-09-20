محموله سلاح در مرز باشماق مریوان کشف و ضبط شد

سرویس کردستان - فرماندار مریوان گفت: با هوشیاری نیروهای امنیتی و انتظامی مستقر در مرز باشماق، شب گذشته محموله ای از سلاح که برای ورود به کشور جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

به گزارش کرد پرس، نژاد جهانی در گفت وگو با خبرنگاران، با تاکید بر ضرورت هوشیاری و همکاری مردم برای حفظ امنیت مرز، گفت: از کشور همسایه انتظار داریم براساس تعهدات بین المللی، هوشیاری و دقت نظر لازم را داشته باشد تا امنیت ایران و استان کردستان به خطر نیفتد.

وی افزود: هوشیاری و آمادگی نیروهای مستقر در مرز همواره وجود داشته و در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه نیز دغدغه ای در حوزه امنیت نداشتیم؛ هرچند تهدیداتی وجود داشت که با رویکرد پیشگیرانه از وارد شدن لطمه به امنیت کشور جلوگیری شد.

فرماندار مریوان، توسعه همه جانبه را نیازمند امنیت پایدار دانست و اظهار کرد: کنترل های لازم در مبادی ورودی مرز انجام می شود، اما در زمان خروج نیز نیازمند اتخاذ اقدامات جدی تر و افزایش نظارت ها هستیم.

جهانی با تاکید بر ضرورت مشارکت همگانی برای ارتقای امنیت مرزها، ادامه داد: همه باید برای ارتقای امنیت و سلامت مرز تلاش کنند و از قاچاق سوخت و سایر تهدیدات امنیتی پیشگیری شود؛ چراکه ممکن است برخی افراد از طریق واردات و سوءاستفاده از شرایط نابسامان، زمینه خدشه به امنیت کشور و استان را فراهم کنند.

وی از تجار و بازرگانان خواست نقش فعال تری در حفظ امنیت مرزها ایفا کنند و یادآور شد: هرچه مرز سالم تر و امن تر باشد، زمینه برای توسعه فعالیت های اقتصادی و رونق استان بیشتر فراهم خواهد شد.

فرماندار مریوان همچنین از تصویب طرح جامع مرز باشماق در عالی ترین سطح ملی خبر داد و بیان کرد: با تصویب این طرح، اجرای پروژه های عمرانی با سرعت بیشتری دنبال می شود و در آینده شاهد ساماندهی و نظم بیشتر در ارائه خدمات در بخش های تجاری و مسافری مرز باشماق خواهیم بود.